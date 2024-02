Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: ο Κασσελάκης, το ερωτηματολόγιο και η Πολιτική Γραμματεία

"Μπαρούτι" μυρίζει και πάλι η κατάσταση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, λίγα 24ωρα πριν το συνέδριο του κόμματος, με αφορμή των ερωτηματολόγιο Κασσελάκη, το οποίο θέτει θέμα αλλαγής ονόματος και συμβόλου.

Του Αντώνη Σεφερλή

Ένα 24ωρο μετά το κάλεσμα του Στέφανου Κασσελάκη στα μέλη και τους φίλους του κόμματος να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά ερωτηματολόγιο για τη ταυτότητα και την επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ, η Όλγα Γεροβασίλη «αδειάζει» τον Πρόεδρο του κόμματος και προειδοποιεί για τον κίνδυνο διάλυσης.

Η Όλγα Γεροβασίλη, είπε μεταξύ άλλων πως "Το ελάχιστο που υποχρεούμαι να πράξω μετά απ' όλα αυτά, είναι να ζητήσω άμεσα την έκτακτη σύγκληση των καθοδηγητικών οργάνων του κόμματος, δηλαδή της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, πριν τη σύγκληση του Συνεδρίου. Πριν δηλαδή αυτό εξελιχθεί ντεφάκτο σε συνέδριο διάλυσης του κόμματος που ο Αλέξης Τσίπρας έφερε στη διακυβέρνηση του τόπου και το οποίο παρέδωσε στον διάδοχό του στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης".

Τη σκυτάλη από την Όλγα Γεροβασίλη πήρε ο Χρήστος Σπίρτζης, που ζήτησε από τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να «προσγειωθεί στη πραγματικότητα», και ξεκαθάρισε πως δε θα συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο.

Την ίδια ώρα, πηγές της Κουμουνδούρου σχολίαζαν πως το ερωτηματολόγιο δεν έχει καμία σχέση με το Συνέδριο της ερχόμενης βδομάδας, στο οποίο θα συζητηθούν μόνο τα κείμενα που έχει εγκρίνει η επιτροπή θέσεων. Ο Στέφανος Κασσελάκης κάλεσε εκ νέου τη βάση του κόμματος να απαντήσει στα ερωτήματα

Λάβρος κατά των αντιφρονούντων ήταν η γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοδώρα Τζάκρη, δηλώνοντας πως δεν υπάρχει χώρος για φιλοδοξίες «αρχηγίσκων». "Δεν έχουν περάσει ούτε έξι (6) μήνες από την εντολή των πολλών κι απλών στις 24 Σεπτεμβρίου 2023: "ΑΛΛΑΞΕ ΤΑ ΟΛΑ!". Δεν υπάρχουν βλάσφημα ερωτήματα που εξαιρούνται. Δεν απομένει άλλος χώρος για διαδικαστικές ενστάσεις ούτε χωράνε στην κρίσιμη στιγμή φιλοδοξίες αρχηγίσκων", είπε η κ. Τζάκρη.

Στο πλευρό Κασσελάκη και η επι της αρχής παρούσα, στο νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο, Νίνα Κασιμάτη. "Το κόμμα και ο λόγος ανήκει πρώτα στα Μέλη —όχι στη συλλογική ηγεσία που δεν ανέλαβε καμία ευθύνη μέχρι σήμερα και, προκειμένου για τη διατήρηση του εσωκομματικού status quo, θέλει να επαναλαμβάνεται επίμονα η πεπατημένη που μας οδήγησε στο 17% και παρακάτω…" είπε χαρακτηριστικά.

Έκτακτη συνεδρίαση ζητούν μέλη της Πολιτικής Γραμματείας

Την άμεση σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για αύριο, Δευτέρα, ζητούν 17 από τα 24 μέλη του οργάνου, με επιστολή προς τον πρόεδρο και τους γραμματείς του κόμματος, με αφορμή το ερωτηματολόγιο του iSYRIZA. Πιο συγκεκριμένα, τη Δευτέρα στις 12 θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας στην Κουμουνδούρου

Σύμφωνα με πληροφορίες τα 17 μέλη είναι οι: Παναγιώτα Μπελώνη Αράπη, Όλγα Γεροβασίλη, Κώστας Ζαχαριάδης, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, Ζωή Καρκούλια, Μαρία Κουβέλη, Κατερίνα Νοτοπούλου, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Νίκος Παππάς, Παύλος Πολάκης, Γιάννης Ραγκούσης, Πάνος Ρήγας, Νίκος Σκορίνης, Ελένη Συμεωνίδου, Ολυμπία Τελιγιορίδου, Διονύσης Τεμπονέρας, Αλέκος Φλαμπουράρης.

