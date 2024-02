Αθλητικά

ΑΕΚ - Κηφισιά: “καθάρισε” εύκολα η “Ένωση”

Η ΆΕΚ κέρδισε εύκολα την Κηφισιά στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Super League.

Σε ένα ματς που τελείωσε πριν... αρχίσει, η ΑΕΚ νίκησε 3-0 την Κηφισιά στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής και ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή της Super League.

Η αναμέτρηση κρίθηκε από το 4ο λεπτό όταν αποβλήθηκε ο Σπίνος των φιλοξενούμενων και από εκεί και πέρα δεν ήταν καθόλου δύσκολο για τους πρωταθλητές να φτάσουν στη νίκη με σκόρερ τους Λιβάι Γκαρσία (19΄,24΄), Λιούμπιτσιτς (90΄).

Μόλις στο 4ο λεπτό, λοιπόν, ο Σπίνος ανέτρεψε τον Λιβάι Γκαρσία μέσα στην περιοχή. Σε μια πολύ αμφισβητούμενη εφαρμογή του κανονισμού περί triple punishment, ο διαιτητής αποφάσισε –εκτός από το καταφανές φάουλ- να αποβάλει τον αμυντικό της Κηφισιάς, κρίνοντας ότι ανέτρεψε με πρόθεση τον αντίπαλό του. Ο Λιβάι εκτέλεσε το πέναλτι, όμως ο Αναγνωστόπουλος επέλεξε τη σωστή γωνία και απέκρουσε.

Από το σημείο εκείνο, ήταν ζήτημα χρόνου πότε να καμφθεί η αντίσταση της ομάδας των βορείων προαστίων. Τελικά ήταν το 19ο λεπτό όταν η Ένωση άνοιξε το σκορ με ένα γκολ σπάνιας ομορφιάς.

Εκπληκτική κίνηση του Ελίασον από δεξιά και σέντρα ακριβείας στον Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος με κεφαλιά-ψαράκι έγραψε το 1-0. Ένα γκολ-σήμα κατατεθέν της ΑΕΚ του Αλμέιδα: ταχύτητα, ποιότητα, δημιουργία, εκτέλεση.

Το 2-0 πέτυχε ο ίδιος παίκτης στο 24΄ με κοντινή κεφαλιά μετά από απόκρουση του Αναγνωστόπουλου. Ο γκολκίπερ της Κηφισιάς ήταν ίσως ο κορυφαίος της ομάδας του, κρατώντας σε «αξιοπρεπή» επίπεδα το σκορ, στις κατά κύματα επιθέσεις της ΑΕΚ.

Ήταν πολύ εύκολο πλέον για τον Αλμέιδα και τους παίκτες του να διαχειριστούν το ματς, να παίρνουν τις ανάσες που χρειάζονται και να προετοιμάζονται για τα πολύ πιο απαιτητικά παιχνίδια που ακολουθούν.

Με τη συμπλήρωση 90 λεπτών, ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς με κεφαλιά μετά από σέντρα του Άμραμπατ, πέτυχε το πρώτο γκολ της καριέρας του στην ΑΕΚ και έγραψε τον επίλογο του αποψινού ματς.

Διαιτητής: Γκορτσίλας

Κίτρινες: Χατζισαφί, Κάλενς – Σολόα

Κόκκινη: Σπίνος (4΄)

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Σιντιμπέ, Κάλενς, Χατζισαφί, Πήλιος, Γιόνσον (71΄ Λιούμπιτσιτς), Ελίασον (77΄ Γαλανόπουλος), Πινέδα, Γκατσίνοβιτς (71΄ Πιζάρο), Τσούμπερ (70΄ Αραούχο), Γκαρσία (70΄ Άμραμπατ)

ΚΗΦΙΣΙΑ (Κώστας Μπράτσος): Αναγνωστόπουλος, Γκόμπελιτς, Σπίνος, Μιλίσεβιτς, Τσάπαν (73΄ Μποτία), Τσανάτζια, Σολόα (57΄ Κλωναρίδης), Μενέντες (9΄ Βαφέας), Μπιφουμά (57΄ Πρίτσας), Ματέους, Οζέγκοβιτς (73΄ Τετέι)