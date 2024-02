Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός ισοπέδωσε τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα



Οι ερυθρόλευκοι "άλωσαν" την Τούμπα με μία άνετη νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Πραγματοποιώντας μια άκρως σοβαρή και αποτελεσματική εμφάνιση, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από την Τούμπα, κερδίζοντας με το εμφατικό 4-1 τον ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, μπαίνοντας γερά στο κόλπο του τίτλου. Φραν Ναβάρο 29’, Ντάνιελ Ποντένσε (54’) και Γιουσέφ Ελ Κααμπί (83’, 90’) τα γκολ για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, είχε ισοφαρίσει προσωρινά ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ στο 39’ γι’ αυτή του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 7’ για τους γηπεδούχους, με τον Τόμας Μουργκ να κερδίζει τις κόντρες και να σουτάρει με το δεξί έξω από την περιοχή, αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Αλέξανδρου Πασχαλάκη. Δέκα λεπτά αργότερα, από προσπάθεια του Αντρέ Όρτα, ο Ναβάρο «τσίμπησε» την μπάλα όμως ο Ντομινίκ Κοτάρσκι ήταν σε ετοιμότητα. Σαφώς πιο καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό αυτή στο 19’, με τον Κώστα Φορτούνη να βρίσκεται με την μπάλα στα πόδια στο ύψος του πέναλτι, έπειτα από λάθος του Σουαλιό Μεϊτέ, αλλά με το αριστερό αστόχησε.

Όσο περνούσε ο χρόνος, οι «ερυθρόλευκοι» πατούσαν καλύτερα στο γήπεδο και στο 29’ βρήκαν δίχτυα. Γρήγορη εκτέλεση φάουλ από τον Φορτούνη, ο Ποντένσε βρήκε κάθετα τον Τσικίνιο που έκανε το πρώτο σουτ με τον Κοτάρσκι να μην μπλοκάρει σταθερά και τον Ναβάρο στην επαναφορά να πετυχαίνει το 0-1.

Οι Θεσσαλονικείς έψαξαν την άμεση απάντηση. Κι αν ο Ζοάν Σάστρε πιεζόμενος στο 35’ αστόχησε στο διαγώνιο σουτ που επιχείρησε, δυο λεπτά μετά ήρθε το 1-1. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έκλεψε στη μεσαία γραμμή από τον Ροντινέι – διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ οι φιλοξενούμενοι – ο Φρανσίσκο Ορτέγκα πρόλαβε τον Μουργκ, αλλά η μπάλα στρώθηκε στον Ντεσπόντοφ που πλάσαρε ψύχραιμα τον Πασχαλάκη για την ισοφάριση.

Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τη σπουδαία, μα και άστοχη στην εκτέλεση, έμπνευση του Μουργκ να κάνει ψηλοκρεμαστό πλασέ στην αφύλαχτη γωνία του Πασχαλάκη, μετά την κούρσα και πάσα του Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα. Στο δεύτερο μέρος, έπειτα από ένα μέτρια πρώτο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός πήρε και πάλι κεφάλι στο σκορ.

Ο Ποντένσε κέρδισε φάουλ από τον Σάστρε, το εκτέλεσε γρήγορα με τον Ορτέγκα, με τον Πορτογάλο εξτρέμ να εξαπολύει έναν κεραυνό με το δεξί στο αριστερό «γάμα» της εστίας του Κοτάρσκι που μάταια εκτινάχθηκε. Πάλι οι «ασπρόμαυροι» έψαξαν τη γρήγορη ισοφάριση και πλησίασαν σε αυτή στο 59’. Από βαθιά μπαλιά του Μπάμπα, Ορτέγκα και Μαγκομέντ Οζντόεφ διεκδίκησαν στον αέρα την μπάλα, αυτή στρώθηκε στον αφύλακτο Ντεσπόντοφ που αστόχησε.

Ο Λουτσέσκου επιχείρησε να βελτιώσει με τις αλλαγές την εικόνα της ομάδας του. Η διπλή προσπάθεια του Μπράντον Τόμας βρήκε σε σώματα ενώ στο 71’ η κεφαλιά του Οζντόεφ σε ετοιμότητα τον Πασχαλάκη στο κέντρο της εστίας του. Ο πρώην τερματοφύλακας ήταν σταθερός και έδωσε ώθηση στους συμπαίκτες του να «χτυπήσουν» στις αντεπιθέσεις.

Και το 1-3 ήρθε στο 84’, με τον Ποντένσε να κάνει το γύρισμα, τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη να μη βρίσκει την μπάλα και τον Ελ Κααμπί, που μόλις είχε μπει στο ματς, να «εκτελεί» τον Κοτάρσκι με το αριστερό. Ο ΠΑΟΚ δεν το παράτησε. Εξαιρετική ενέργεια και πάσα του Κωνσταντέλια στον Ντεσπόντοφ, αλλά ο Πασχαλάκης εξουδετέρωσε με εκτίναξη το σουτ του Βούλγαρου στο 86’.

Ο θρίαμβος του Ολυμπιακού ολοκληρώθηκε στο 90’. Ο Τσικίνιο βρήκε στο χώρο τον Ποντένσε, ο Κοτάρσκι σταμάτησε με το σώμα του το σουτ του Πορτογάλου, αλλά η μπάλα πήγε στον Ελ Κααμπί με τον Μαροκινό να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα για το τελικό 1-4.

Οι Πειραιώτες, με τον Μεντιλίμπαρ να κάνει ιδανικό ντεμπούτο στη Super League, πήραν «εκδίκηση» για το 2-4 του πρώτου γύρου, έβαλαν τέλος στο αήττητο σερί 12 αγωνιστικών του ΠΑΟΚ και, παράλληλα, έβαλαν… φωτιά στο πρωτάθλημα, καθώς τέσσερις ομάδες είναι σε απόσταση πέντε βαθμών: ΑΕΚ 52, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός 51, Ολυμπιακός 47.

Διαιτητής: Κρίστιαν Ντίγκερτ (Γερμανία)

Κίτρινες: Ντεσπόντοφ, Τόμας – Μπιανκόν, Φορτούνης, Έσε, Πασχαλάκης, Ναβάρο, Κάρμο.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε (72’ Ότο), Κεντζιόρα, Κουλιεράκης, Μπάμπα, Μεϊτέ (72’ Σβαμπ), Οζντόεφ, Μουργκ (61’ Α. Ζίβκοβιτς), Κωνσταντέλιας (86’ Τζίμας), Ντεσπόντοφ, Σαμάτα (61’ Τόμας).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Πασχαλάκης, Ορτέγκα, Όρτα (79’ Ιμπόρα), Τσικίνιο, Φορτούνης (76’ Μασούρας), Κάρμο, Ροντινέι, Ναβάρο (76’ Ελ Κααμπί), Έσε, Μπιανκόν (87’ Ρέτσος), Ποντένσε.

