Σεισμός στην Κάρπαθο

Σεισμική δόνηση καταγράφηκε στα ανοιχτά της Καρπάθου.

Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που χαρακτηρίζεται «ασθενής», καταγράφτηκε στις 03:25 στον θαλάσσιο χώρο 42 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της Καρπάθου, ή κάπου 455 χλμ. νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας, ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.

Το εστιακά βάθος της δόνησης εντοπίστηκε στα 11,3 χλμ.

