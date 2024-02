Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 19 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Ποιους Αγίους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία.

-

Σήμερα, 19 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη:

Αρχίππου , Απφίας και Φιλήμονος αποστόλων.

Οσιομάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας (1589).

Μαρτύρων Ασκληπιοδότης, Ησυχίου, Θεοδότου, Μαξίμου και Πολύευκτου.

Ιερομάρτυρος Νικήτα, του Ηπειρώτου (1809).

Οσίων Ευγενίου και Μακαρίου, των ομολογητών.

Κόνωνος του εν Ιορδάνη και Ραβουλά του συστησαμένου την ομώνυμον Μονήν.

Η ανατολή του Ήλιου είναι στις 7:07, η δύση στις 18:07 και η Σελήνη είναι 10,1 ημερών.

Ο βίος του Άγιου Άρχιππου

O άγιος Άρχιππος καταγόταν από τις Κολοσσαίς, όπου τον συνάντησε ο Απ. Παύλος, τον κατήχησε και τον βάπτισε χριστιανό.

Γρήγορα όμως λόγω της προθυμίας του, του ζήλου του και της ευσέβειάς του αποδείχθηκε σε συστρατιώτη του αποστόλου, ο οποίος τον αναφέρει στις προς Φιλήμονα και Κολασσαείς επιστολές του.

Αργότερα συνελήφθη με διαταγή του έπαρχου Ανδροκλέους και πιέσθηκει να αρνηθεί την πίστη του.

O Άρχιππος αρνήθηκε και υποβλήθηκε σε βασανιστήρια, τα οποία αντί να τον πτοήσουν τον ενδυνάμωσαν.

Τέλος ο μαρτυρικός δια λιθοβολισμού θάνατος χάρισε στον Αρχίππο το στέφανο της δόξης.

Ο βίος της αγίας Φιλοθέης

Η αγία Φιλοθέη γεννήθηκε το 1522 στην Αθήνα και καταγόταν από αρχοντική πλούσια οικογένεια.

Πατέρας της ήταν ο Άγγελος Μπενιζέλος και μητέρα της η Συρίγη, γυναίκα στείρα η οποία απέκτησε την αγία μετά από θερμή και συνεχή προσευχή.

Δώδεκα ετών την πίεσαν να παντρευτεί κάποιο πλούσιο Αθηναίο, ο οποίος όμως την κακομεταχειριζόταν.

Τρία χρόνια όμως αργότερα, ο σύζυγός της πέθανε και η αγία απαλλάχθηκε από τη βάναυση συμπεριφορά του.

Οι γονείς της την πίεσαν για δεύτερο γάμο, όμως η Φιλοθέη αποφάσισε να γίνει μοναχή και διαθέσει όλη της την περιουσία για την ανακούφιση των πτωχών και την απελευθέρωση των σκλαβωμένων Ελλήνων, γεγονός το οποίο δυσαρεστούσε τούς Τούρκους κατακτητές, οι οποίοι εισέβαλαν στο μοναστήρι και κτύπησαν ανελέητα την Αγία, η οποία παρέδωσε την αγία ψυχή της στις 19 Φεβρουαρίου 1589.

Πηγή: ecclesia.gr





