Κοινωνία

Σφακιά - Κανό: Νεκρός ο ένας αγνοούμενος, αγωνία για τον δεύτερο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δύο άνδρες είχαν πάει για ψάρεμα με ένα κανό. Που και πως χάθηκαν τα ίχνη τους, με τραγική κατάληξη τουλάχιστον για τον έναν εξ αυτών.

-

(εικόνα αρχείου)

Τραγική τροπή πήραν οι έρευνες για τους δύο αγνοούμενους ανοιχτά των Σφακίων καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, ο ένας εκ των δύο εντοπίστηκε νεκρός.

Αρχικά εντοπίστηκε το κανό του και στη συνέχεια η σορός του άνδρα, ο οποίος είχε πνιγεί.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί σε ποιον από τους δύο άνδρες, τον 44χρονο ή τον 50χρονο, ανήκει η σορός που εντοπίστηκε.

Χωρίς αποτέλεσμα, μέχρι στιγμής, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δεύτερου άνδρα, που παρασύρθηκε μαζί με τον φίλο του, από τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ έκαναν κανό στη θαλάσσια περιοχή της Χώρας Σφακίων.

Μόλις το αντιλήφθηκαν ειδοποίησαν τις Αρχές και έναν φίλο τους, από τα κινητά τους τηλέφωνα.

Άμεσα ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος την περιοχή ερευνούν σκάφη του Λιμενικού και ιδιωτών, ένα περιπολικό από ξηράς και από αέρος drones και δύο ελικόπτερα ένα της πολεμικής αεροπορίας και ένα του πολεμικού ναυτικού.

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο - 19 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σεισμός στην Κάρπαθο

ΑΠΘ: Έφοδος αστυνομικών στη Νομική (βίντεο)