Ναβάλνι: Συνάντηση της συζύγου του με τους ΥΠΕΞ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Γιούλια Ναβάλναγια συναντά σήμερα στις Βρυξέλλες τους υπουργούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις ημέρες μετά το θάνατο του συζύγου της, του ρώσου αντιπολιτευόμενου Αλεξέι Ναβάλνι, σε ρωσική φυλακή.

«Τη Δευτέρα θα υποδεχθώ την Γιούλια Ναβάλναγια στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ», δήλωσε χθες, Κυριακή, το βράδυ μέσω του μέσου κοινωνικής δικτύωσης X ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοσέπ Μπορέλ.

Η Ναβάλναγια δήλωσε πως θεωρεί τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν «προσωπικά υπεύθυνο» για το θάνατό του και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να ενωθεί για προκαλέσει μια ήττα «σ' αυτό το τρομακτικό καθεστώς».

Ο ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι τόνισε πως οι δηλώσεις της Ναβάλναγια «θα βοηθήσουν όλους τους Ευρωπαίους να καταλάβουν καλύτερα ποιο είδος βίαιου συστήματος οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε και να αναχαιτίσουμε στην Ουκρανία».

«Αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε την απειλή που βαραίνει τους ρώσους πολίτες και όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης μας, μια ήπειρο όπου η βία, η βαναυσότητα και ο πόλεμος έχουν επανέλθει με επαίσχυντο και ανεύθυνο τρόπο», πρόσθεσε ο Ταγιάνι σε ανακοίνωση. Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται να συζητήσουν επίσης τη στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας και το ενδεχόμενο 13ο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας αφότου εξαπέλυσε την εισβολή της στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Μπλίνκεν: Η Ρωσία είναι υπεύθυνη για τον θάνατο του Ναβάλνι

Η Γιούλια Ναβάλναγια είχε συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος επίσης βρίσκεται στο Μόναχο.

Ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του. Ο κ. Μπλίνκεν επανέλαβε ότι η Ρωσία είναι υπεύθυνη για τον θάνατό του Αλεξέι Ναβάλνι.





