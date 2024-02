Οικονομία

“Ο άλλος άνθρωπος” - Πολυχρονόπουλος: Εγώ δεν απειλώ κανέναν, ζητώ έρευνα της Δικαιοσύνης (βίντεο)

Στα δικαστήρια βρέθηκε ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας, όχι όμως για να δώσει κατάθεση, αλλά για μήνυση κατά πρώην εθελοντή που έκανε καταγγελίες σε βάρος του.

Συνοδευόμενος από δύο δικηγόρους, ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας «Ο άλλος άνθρωπος», που σύμφωνα με ελεγκτικό πόρισμα φέρεται να εμπλέκεται σε «ξέπλυμα χρήματος», καθώς και να εκμεταλλευόταν δωρεές πολιτών για να παίζει τζόγο, έφθασε το πρωί της Δευτέρας στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος δεν πήγε για να δώσει κάποια κατάθεση ή να εισφέρει στοιχεία στην έρευνα, αλλά για να κινηθεί νομικά εναντίον πρώην εθελοντή στην κοινωνική κουζίνα, ο οποίος με συνεντεύξεις του, κατηγόρησε τον ιδρυτή του «Άλλου Ανθρώπου» για κακοδιαχείριση δωρεών πολιτών σε χρήμα και σε είδος, καθώς και για εκμετάλλευση τους για ίδιον όφελος.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην δημοσιογράφο της εκπομπής «Το Πρωινό», εξερχόμενος των δικαστηρίων, ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος,

Είπε ότι «η Δικαιοσύνη θα κάνει ότι πρέπει. Ήρθαμε για να αποδείξουμε και να πούμε εμπράκτως ότι η Φικαιοσύνη είναι αυτή που θα ερευνήσει και θα κάνει αυτό που θα κάνει».

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, είπε ότι «Θα δοθούν και άλλες απαντήσεις στην Δικαιοσύνη», ενώ για φήμες ότι ορισμένοι που έχουν μιλήσει και κάνει αποκαλύψεις για τον «Άλλο άνθρωπο» δέχονται απειλές από εκείνον, ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος απάντησε «Να απειλήσω ποιους; Με βλέπετε…».

