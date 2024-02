Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Οι προβλέψεις της Δευτέρας και η πανσέληνος (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Για μυστικές και παθιασμένες στιγμές και ημέρες» μίλησε η Λίτσα Πατέρα την Δευτέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως σημείωσε η αστρολόγος, θα πρέπει πάντως όλοι να κάνουν μικρά βήματα τις πρώτες ημέρες της εβδομάδας, σε ότι αφορά τα οικονομικά και τα ερωτικά ζητήματα.

Η Λίτσα Πατέρα προειδοποίησε ότι «Στο τέλος της εβδομάδας μια πανσέληνος δεν μας τα λέει καλά» και συμπλήρωσε ότι «σε μια πανσέληνο που συμμετέχει ο Πλούτωνας ή τα φέρνει καλά ή τα παίρνει όλα».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας κοντά της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





