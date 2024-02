Πολιτική

Μαρινάκης για αγρότες: Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο για στήριξη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε για τα απογευματινά χειρουργεία, τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σχετικά την κάθοδο των αγροτών στην Αθήνα και την επιστολική ψήφο.

-

«Ο υπουργός Υγείας, 'Αδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους παραχώρησαν πριν λίγη ώρα συνέντευξη Τύπου για τις μεταρρυθμίσεις στην Υγεία, τον εκσυχγρονισμό της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων και τη λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Τόνισε ότι «λίστες χειρουργείων τηρούνται σε όλα τα ευρωπαϊκά συστήματα Υγείας. Η κατάσταση του χρόνου αναμονής στις χώρες της Ευρώπης ποικίλλει ανάλογα τη χώρα. Σε ορισμένες χώρες όπως για παράδειγμα η Σουηδία, ο χρόνος αναμονής του πολίτη για μη επείγουσα χειρουργική επέμβαση κυμαίνεται στις πενήντα μέρες κατά μέσο όρο. Μέσω της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων εξασφαλίζονται διαφάνεια, διασφάλιση ποιότητας, διασφάλιση υγείας, προσβασιμότητα, αποτελεσματικότητα, συντονισμός περίθαλψης».

Πρόσθεσε ότι για την αντιμετώπιση τόσο των καθυστερήσεων όσο και για τη βελτίωση της λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου το υπουργείο Υγείας προέβη σε στρατηγικές αποφάσεις και οι λύσεις βασίστηκαν σε δύο πυλώνες.

«Ο πρώτος στη διασφάλιση της ορθής τήρησης της λίστας χειρουργείου και στη συνεχή παρακολούθησή της. Ο δεύτερος στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της με προτεραιότητα την πλήρη ψηφιοποίησή της», είπε.

Αναφέρθηκε στη θεσμοθέτηση της νέας ψηφιοποιημένης ενιαίας λίστας που θα είναι σε πλήρη ισχύ εντός των επόμενων εβδομάδων. «Με στόχο τη μείωση των αναμονών για χειρουργική επέμβαση ξεκινάμε άμεση εφαρμογή ενεργοποίησης των απογευματινών χειρουργείων. Με αυτό τον τρόπο καθημερινά θα πραγματοποιούνται περισσότερα χειρουργεία προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες. Σύμφωνα με την μελέτη που έγινε, η δυναμικότητα του συστήματος με τα απογευματινά χειρουργεία αναμένεται να αυξηθεί πάνω από 20%».

Στο σημείο αυτό ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι «τα πρωινά χειρουργεία δεν επηρεάζονται καθόλου. Θα λειτουργούν στο ακέραιο όπως λειτουργούσαν μέχρι σήμερα. Για το λόγο αυτό θα ελέγχεται αν κάθε κλινική κάνει τον ίδιο αριθμό χειρουργείων με αυτόν που έκανε πριν την έναρξη των απογευματινών χειρουργείων.

Για την διενέργεια απογευματινών χειρουργείων στα Νοσοκομεία της χώρας, 60 εκατομμύρια ευρώ θα αξιοποιηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την εξυπηρέτηση των πολιτών που αναμένουν χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν εκείνοι με το κόστος».

Υπογράμμισε επίσης πως «τα απογευματινά χειρουργεία σχεδιάζονται και θα υλοποιηθούν με ορίζοντα να αποτελέσουν μόνιμη λύση για το σύστημα Υγείας. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία μαζί με την χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία για την άμεση μείωση του χρόνου αναμονής των πολιτών, όμως ο απώτερος σκοπός είναι να αποτελέσουν μόνιμη δυνατότητα του ΕΣΥ».

Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την επιστολική ψήφο

Στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «τέθηκε σήμερα σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εγγραφή των πολιτών στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου για τις ευρωεκλογές. Οι πολίτες που το επιθυμούν έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις για άσκηση του εκλογικού δικαιώματός τους μέσω επιστολικής ψήφου μέχρι τις 29 Απριλίου 2024. Με την θεσμοθέτηση της επιστολικής ψήφου καταργούνται όλα τα πρακτικά εμπόδια στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων που έχουν δικαίωμα ψήφου, όπου κι αν βρίσκονται».

Υπογράμμισε ακόμη ότι «η εφαρμογή της επιστολικής ψήφου αφορά όλους τους Έλληνες πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, εντός ή εκτός επικρατείας».

Οι ρυθμίσεις για την επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο

Είπε ακόμη ότι «κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες, την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας με διαφάνεια, την προστασία του περιβάλλοντος, την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, τον σεβασμό και την ασφάλεια των λουόμενων, την ένταση των ελέγχων και την επιβολή αυστηρών κυρώσεων στους παραβάτες.

Το νομοσχέδιο εισάγεται έγκαιρα στη Βουλή προκειμένου οι νέες μισθώσεις που θα συναφθούν για τη φετινή περίοδο να διέπονται από τους νέους κανόνες, αναφορικά, μεταξύ άλλων, με τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των παραχωρήσεων, το μέγιστο εμβαδόν της παραλίας που επιτρέπεται να παραχωρείται προς εκμετάλλευση και τη διασφάλιση απάτητων παραλιών όπου αυτό επιβάλλεται».

Αναφέρθηκε μάλιστα αναλυτικά στους πέντε άξονες στους οποίους διαρθρώνονται οι νέες ρυθμίσεις και στο τι ακριβώς περιλαμβάνουν.

Πρόσθεσε ότι στο ίδιο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται και οι ρυθμίσεις αναφορικά με την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο και ανέφερε τι προβλέπουν αναλυτικά οι διατάξεις που κατατέθηκαν.

Ακόμη είπε ότι στο «σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την αύξηση της αποζημίωσης για εφημερίες και το ανώτατο όριο αποδοχών των ιατρών του Ε.Σ.Υ. Στόχος της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και η βελτίωση του μισθού των ιατρών σε συνέχεια της κατά 10% αύξησης που έχει ήδη νομοθετηθεί.

Με τις νέες διατάξεις το ιατρικό προσωπικό του ΕΣΥ θα έχει μεσοσταθμικά αύξηση κατά 20% στις αποζημιώσεις του για τις εφημερίες».

Υπογράμμισε επίσης πως «η Δημόσια Υγεία είναι πρώτιστη προτεραιότητα για την κυβέρνηση και με στοχευμένες παρεμβάσεις ενισχύουμε το ΕΣΥ με στόχο την βελτίωση των συνθηκών για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό αλλά και για τους ασθενείς».

Η αύξηση της παρουσίας της Ελληνικής Αστυνομίας στις γειτονιές με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών ήταν το επόμενο θέμα που ανέπτυξε ο κ. Μαρινάκης τονίζοντας ότι αποτελεί έναν από τους βασικότερους στόχους της κυβέρνησης.

«Από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δίνεται προτεραιότητα στην εμφανή αστυνόμευση και στην ενίσχυση της Τροχαίας.

Για το λόγο αυτό κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα 260 επιπλέον αστυνομικοί διατέθηκαν στις Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος στην Αθήνα και 150 στην Θεσσαλονίκη, 120 σε πεζές περιπολίες στο κέντρο της Αθήνας, 284 στην 'Αμεση Δράση στην Αττική, ενώ υλοποιείται ξεχωριστό σχέδιο για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Δυτική Αττική». Αναλυτική ήταν και η αναφορά στις δυνάμεις που έχουν διατεθεί προς ενίσχυση της Τροχαίας.

Ακολούθως επεσήμανε πως «ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης υπέγραψε Υπουργική Απόφαση για την Ρύθμιση Θεμάτων Τιμολόγησης Φαρμάκων, σύμφωνα με την οποία, η επιπλέον επιβάρυνση στα γενόσημα φάρμακα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος των τριών (3) ευρώ για κάθε σκεύασμα.

Η πρόσφατη απόφαση του ΕΟΠΥΥ λέει ότι ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει το φθηνότερο γενόσημο. Αυτό δυνητικά δημιουργεί τον κίνδυνο ότι αν ένας ασθενής ή ο γιατρός του επιλέγει ένα ακριβότερο γενόσημο, η διαφορά να επιβαρύνει τον ασθενή. Στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτή η βάση είναι πάρα πολύ μικρή, γιατί οι τιμές των γενοσήμων είναι χαμηλές και κοντά η μία με την άλλη. Σε κάποιες όμως οριακές περιπτώσεις θα μπορούσε δυνητικά να υπάρχει αρκετά μεγάλη επιβάρυνση.

Για να αποφύγουμε, λοιπόν, αυτήν την στρέβλωση, στην νέα Υπουργική Απόφαση προβλέπεται για τα γενόσημα φάρμακα η επιπλέον επιβάρυνση ενός ασθενούς δεν μπορεί να είναι περισσότερη από 3 ευρώ ανά σκεύασμα».

Περνώντας στο κρίσιμο θέμα των κινητοποιήσεων των αγροτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως «αύριο στην Αθήνα, θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις οποίες θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας μέσα στις επόμενες ώρες.Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 17:00 θα έχει συνάντηση με τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Φίλιπο Γκράντι, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός αναχωρεί αύριο για Ινδία

Αύριο, Τρίτη 20 Φεβρουαρίου, ο πρωθυπουργός αναχωρεί για την Ινδία, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, κατόπιν πρόσκλησης του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι.

Ο πρωθυπουργός θα γίνει επισήμως δεκτός από τον κ. Μόντι το πρωί της Τετάρτης. Το απόγευμα της ίδιας μέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι επίτιμος προσκλεκλημένος και βασικός ομιλητής στο 9th Raisina Dialogue 2024, τη σημαντικότερη πολυμερή Διάσκεψη της Ινδίας για την γεωπολιτική και την οικονομία.

Την Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου, ο πρωθυπουργός αναχωρεί για τη Βομβάη, όπου θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους ινδικών επιχειρήσεων και ομίλων, ενώ θα χαιρετίσει το ελληνο-ινδικό Επιχειρηματικό Φόρουμ. Σημειώνεται ότι στην Ινδία ταξιδεύει ελληνική επιχειρηματική αποστολή υπό τον υφυπουργό Εξωτερικών Κώστα Φραγκογιάννη, καθώς επιδιώκεται η αμοιβαία επωφελής συνεργασία και οι συνέργειες ανάμεσα σε ελληνικές και ινδικές επιχειρήσεις.

Η Ελλάδα μπορεί να είναι η στρατηγική, γεωπολιτική και εμπορική πύλη της σημαντικής αυτής χώρας και οικονομίας προς την Ευρώπη. Στόχος της επίσκεψης είναι η περαιτέρω ενίσχυση και εμβάθυνση των διμερών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα - με αιχμή την οικονομία, τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την εξωτερική πολιτική και άμυνα - σε συνέχεια της Κοινής Δήλωσης για την αναβάθμιση των ελληνοϊνδικών σχέσεων σε στρατηγικές που υπέγραψαν οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας και της Ινδίας τον περασμένο Αύγουστο», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης.

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Ο Υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους παραχώρησαν πριν λίγη ώρα συνέντευξη Τύπου για τις μεταρρυθμίσεις στην Υγεία, τον εκσυγχρονισμό της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων και τη λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων.

Λίστες Χειρουργείου τηρούνται σε όλα τα Ευρωπαϊκά συστήματα Υγείας. Η κατάσταση του χρόνου αναμονής στις χώρες τις Ευρώπης, ποικίλει ανάλογα τη χώρα. Σε ορισμένες, όπως για παράδειγμα η Σουηδία, ο χρόνος αναμονής του πολίτη για μη επείγουσα χειρουργική επέμβαση κυμαίνεται στις 50 μέρες κατά μέσο όρο.

Μέσω της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείου εξασφαλίζονται:

• Διαφάνεια

• Διασφάλιση Ποιότητας

• Διασφάλιση Υγείας

• Προσβασιμότητα

• Αποτελεσματικότητα

• Συντονισμός Περίθαλψης



Για την αντιμετώπιση, τόσο των καθυστερήσεων όσο και τη βελτίωση της λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου το Υπουργείο Υγείας προέβη σε στρατηγικές αποφάσεις.

Οι λύσεις βασίστηκαν σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος στη διασφάλιση της ορθής τήρησης της Λίστας Χειρουργείου και στη συνεχή παρακολούθηση της. Ο δεύτερος, στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της με προτεραιότητα την πλήρη ψηφιοποίηση της.

Για την εύρυθμη λειτουργία και τον εκσυγχρονισμό της Λίστας Χειρουργείων θεσμοθετήθηκε η νέα Ψηφιοποιημένη Ενιαία Λίστα και θα είναι σε πλήρη ισχύ εντός των επόμενων εβδομάδων.

Με στόχο την μείωση των αναμονών για χειρουργική επέμβαση, ξεκινά με άμεση εφαρμογή η ενεργοποίηση των απογευματινών χειρουργείων. Με αυτόν τον τρόπο καθημερινά θα πραγματοποιούνται περισσότερα χειρουργεία προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες. Σύμφωνα με την μελέτη που έγινε, η δυναμικότητα του συστήματος με τα απογευματινά χειρουργεία αναμένεται να αυξηθεί πάνω από 20%.

Να τονίσουμε ότι τα πρωινά χειρουργεία δεν επηρεάζονται καθόλου. Θα λειτουργούν στο ακέραιο όπως λειτουργούσαν μέχρι σήμερα. Για το λόγο αυτό θα ελέγχεται αν κάθε κλινική κάνει τον ίδιο αριθμό χειρουργείων με αυτόν που έκανε πριν την έναρξη των απογευματινών χειρουργείων.

Για την διενέργεια απογευματινών χειρουργείων στα Νοσοκομεία της χώρας, 60 εκατομμύρια ευρώ θα αξιοποιηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την εξυπηρέτηση των πολιτών που αναμένουν χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν εκείνοι με το κόστος.

Η προτεραιοποίηση των επεμβάσεων θα γίνει σύμφωνα με την Ενιαία Λίστα Χειρουργείων, ενώ έχει δημιουργηθεί η κατηγοριοποίηση των χειρουργικών επεμβάσεων, με βάση ιατρικά κριτήρια. Αυτή η κατηγοριοποίηση θα καθορίζει και το κόστος το οποίο θα είναι κατά πολύ μικρότερο από το αντίστοιχο σε ιδιωτικά νοσοκομεία.

Τα απογευματινά χειρουργεία σχεδιάζονται και θα υλοποιηθούν με ορίζοντα να αποτελέσουν μόνιμη λύση για το σύστημα Υγείας. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία μαζί με την χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία για την άμεση μείωση του χρόνου αναμονής των πολιτών, όμως ο απώτερος σκοπός είναι να αποτελέσουν μόνιμη δυνατότητα του Ε.Σ.Υ.

Τέθηκε σήμερα σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εγγραφή των πολιτών στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου για τις ευρωεκλογές. Οι πολίτες που το επιθυμούν έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις για άσκηση του εκλογικού δικαιώματός τους μέσω επιστολικής ψήφου μέχρι τις 29 Απριλίου 2024.

Με την θεσμοθέτηση της επιστολικής ψήφου καταργούνται όλα τα πρακτικά εμπόδια στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων που έχουν δικαίωμα ψήφου, όπου κι αν βρίσκονται.

Η εφαρμογή της επιστολικής ψήφου αφορά όλους τους Έλληνες πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, εντός ή εκτός επικρατείας.

Οι Έλληνες εκλογείς, κάτοικοι του εξωτερικού μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις προσεχείς ευρωεκλογές αποκλειστικά και μόνο μέσω επιστολικής ψήφου, ενώ οι εκλογείς εντός Ελλάδος μπορούν να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο εφόσον το επιλέξουν, όχι υποχρεωτικά.

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες, την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας με διαφάνεια, την προστασία του περιβάλλοντος, την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, τον σεβασμό και την ασφάλεια των λουόμενων, την ένταση των ελέγχων και την επιβολή αυστηρών κυρώσεων στους παραβάτες.

Το νομοσχέδιο εισάγεται έγκαιρα στη Βουλή προκειμένου οι νέες μισθώσεις που θα συναφθούν για τη φετινή περίοδο να διέπονται από τους νέους κανόνες, αναφορικά, μεταξύ άλλων, με τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των παραχωρήσεων, το μέγιστο εμβαδόν της παραλίας που επιτρέπεται να παραχωρείται προς εκμετάλλευση και τη διασφάλιση απάτητων παραλιών όπου αυτό επιβάλλεται.

Οι νέες ρυθμίσεις διαρθρώνονται σε πέντε άξονες που περιλαμβάνουν:

1. Διατάξεις για την προστασία των αιγιαλών με διαβάθμιση που περιλαμβάνει και τις «απάτητες παραλίες» και για την διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών.

2. Κεντρική εκτέλεση των διαγωνισμών παραχώρησης από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου.

3. Θέσπιση νέων υποχρεώσεων των παραχωρησιούχων.

4. Παρεμβάσεις για πιο αποτελεσματικούς ελέγχους και διευκόλυνση των καταγγελιών από τους πολίτες με αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας.

5. Αυστηρές ποινές για τους παραβάτες.

Στο ίδιο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται και οι ρυθμίσεις αναφορικά με την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο. Οι διατάξεις που κατατέθηκαν προβλέπουν μεταξύ άλλων τα εξής:

- Καθορίζεται μηδενικός συντελεστής ΕΦΚ για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται στη γεωργία, για το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2024, με την εφαρμογή της διαδικασίας επιστροφής στους δικαιούχους αγρότες του ΕΦΚ, που καταβάλλουν κατά την αγορά του καυσίμου.

- Προβλέπεται ότι ποσοστό επί των δικαιούμενων ποσών επιστροφής, μπορεί να καταβληθεί προκαταβολικά.

- Ορίζεται ρητά ότι το ποσό επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο.

Παράλληλα, στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την αύξηση της αποζημίωσης για εφημερίες και το ανώτατο όριο αποδοχών των ιατρών του Ε.Σ.Υ. Στόχος της Κυβέρνησης είναι η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και η βελτίωση του μισθού των ιατρών σε συνέχεια της κατά 10% αύξησης που έχει ήδη νομοθετηθεί.

Με τις νέες διατάξεις το ιατρικό προσωπικό του ΕΣΥ θα έχει μεσοσταθμικά αύξηση κατά 20% στις αποζημιώσεις του για τις εφημερίες.

Η Δημόσια Υγεία είναι πρώτιστη προτεραιότητα για την Κυβέρνηση και με στοχευμένες παρεμβάσεις ενισχύουμε το ΕΣΥ με στόχο την βελτίωση των συνθηκών για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό αλλά και για τους ασθενείς.

Η αύξηση της παρουσίας της Ελληνικής Αστυνομίας στις γειτονιές με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών είναι ένας από τους βασικότερους στόχους της Κυβέρνησης.

Από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δίνεται προτεραιότητα στην εμφανή αστυνόμευση και στην ενίσχυση της Τροχαίας.

Για το λόγο αυτό κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα 260 επιπλέον αστυνομικοί διατέθηκαν στις Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος στην Αθήνα και 150 στην Θεσσαλονίκη, 120 σε πεζές περιπολίες στο κέντρο της Αθήνας, 284 στην 'Αμεση Δράση στην Αττική, ενώ υλοποιείται ξεχωριστό σχέδιο για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Δυτική Αττική.

Αναφορικά με την Τροχαία, διατέθηκαν 200 επιπλέον αστυνομικοί και 40 νέοι τροχονόμοι. Ενεργοποιήθηκαν 4 drones για τον έλεγχο της κυκλοφορίας και δημιουργήθηκαν 25 νέα συνεργεία βεβαίωσης παραβάσεων.

Παράλληλα, δημιουργήθηκαν 25 νέες ομάδες πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων για εντατικούς ελέγχους κατά τη διάρκεια της νύχτας, διπλασιάστηκαν οι δίκυκλες ομάδες για άμεση παρέμβαση και προστέθηκαν 74 νέοι αστυνομικοί στην Θεσσαλονίκη με έμφαση στην διευκόλυνση της κυκλοφορίας στον Flyover.

Ο Υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης υπέγραψε Υπουργική Απόφαση για την Ρύθμιση Θεμάτων Τιμολόγησης Φαρμάκων, σύμφωνα με την οποία, η επιπλέον επιβάρυνση στα γενόσημα φάρμακα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος των τριών (3) ευρώ για κάθε σκεύασμα.

Η πρόσφατη απόφαση του ΕΟΠΥΥ λέει ότι ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει το φθηνότερο γενόσημο. Αυτό δυνητικά δημιουργεί τον κίνδυνο ότι αν ένας ασθενής ή ο γιατρός του επιλέγει ένα ακριβότερο γενόσημο, η διαφορά να επιβαρύνει τον ασθενή. Στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτή η βάση είναι πάρα πολύ μικρή, γιατί οι τιμές των γενοσήμων είναι χαμηλές και κοντά η μία με την άλλη. Σε κάποιες όμως οριακές περιπτώσεις θα μπορούσε δυνητικά να υπάρχει αρκετά μεγάλη επιβάρυνση.

Για να αποφύγουμε, λοιπόν, αυτήν την στρέβλωση, στην νέα Υπουργική Απόφαση προβλέπεται για τα γενόσημα φάρμακα η επιπλέον επιβάρυνση ενός ασθενούς δεν μπορεί να είναι περισσότερη από 3 ευρώ ανά σκεύασμα.

Αναφορικά με τις κινητοποιήσεις των αγροτών αύριο στην Αθήνα, θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις οποίες θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας μέσα στις επόμενες ώρες.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 17:00 θα έχει συνάντηση με τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Filippo Grandi, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αύριο, Τρίτη 20 Φεβρουαρίου, ο Πρωθυπουργός αναχωρεί για την Ινδία, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, κατόπιν πρόσκλησης του Ινδού Πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι.

Ο Πρωθυπουργός θα γίνει επισήμως δεκτός από τον κ. Modi το πρωί της Τετάρτης. Το απόγευμα της ίδιας μέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι επίτιμος προσκλεκλημένος και βασικός ομιλητής στο 9th Raisina Dialogue 2024, τη σημαντικότερη πολυμερή Διάσκεψη της Ινδίας για την γεωπολιτική και την οικονομία.

Την Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου, ο Πρωθυπουργός αναχωρεί για τη Βομβάη, όπου θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους ινδικών επιχειρήσεων και ομίλων, ενώ θα χαιρετίσει το ελληνο-ινδικό Επιχειρηματικό Φόρουμ. Σημειώνεται ότι στην Ινδία ταξιδεύει ελληνική επιχειρηματική αποστολή υπό τον υφυπουργό Εξωτερικών Κώστα Φραγκογιάννη, καθώς επιδιώκεται η αμοιβαία επωφελής συνεργασία και οι συνέργειες ανάμεσα σε ελληνικές και ινδικές επιχειρήσεις.

Η Ελλάδα μπορεί να είναι η στρατηγική, γεωπολιτική και εμπορική πύλη της σημαντικής αυτής χώρας και οικονομίας προς την Ευρώπη. Στόχος της επίσκεψης είναι η περαιτέρω ενίσχυση και εμβάθυνση των διμερών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα - με αιχμή την οικονομία, τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την εξωτερική πολιτική και άμυνα - σε συνέχεια της Κοινής Δήλωσης για την αναβάθμιση των ελληνοϊνδικών σχέσεων σε στρατηγικές που υπέγραψαν οι Πρωθυπουργοί της Ελλάδας και της Ινδίας τον περασμένο Αύγουστο».





Ειδήσεις σήμερα:

“Ο άλλος άνθρωπος” - Πολυχρονόπουλος: Εγώ δεν απειλώ κανέναν, ζητώ έρευνα της Δικαιοσύνης (βίντεο)

Ναύπακτος: Αδέρφια καήκαν ζωντανά μέσα στο σπίτι τους (βίντεο)

Κόρινθος - Παλαιοχριστιανοί: Επίθεση στο συνεργείο του ΑΝΤ1 σε live μετάδοση (βίντεο)