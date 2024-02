Life

Οι “Ψυχοκόρες“ κάνουν πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Η δραματική υπερπαραγωγή εποχής, που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και αληθινές μαρτυρίες, και αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς, έρχεται στον ΑΝΤ1 και κάνει πρεμιέρα

Πού θα πήγαινες, αν όλοι οι δρόμοι είχαν κλείσει για σένα;

Ποιον θα εμπιστευόσουν, αν ο προστάτης σου ήταν ο μεγαλύτερος εχθρός σου;

Με τι θα πάλευες, αν ο εαυτός σου δεν σου ανήκε;

Οι «Ψυχοκόρες», η σειρά που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και αληθινές μαρτυρίες, και αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς, έρχονται στον ΑΝΤ1 και κάνουν πρεμιέρα την Τετάρτη 6 Μαρτίου στις 21:00, με διπλό επεισόδιο.

Μια σειρά-«γροθιά στο στομάχι» που καταδεικνύει, με τον πιο σκληρό τρόπο, πώς το όνειρο για ένα καλύτερο μέλλον μπορεί να μετατραπεί στον χειρότερο εφιάλτη και πώς μία σανίδα σωτηρίας μπορεί να σημαδέψει ανεξίτηλα τη ζωή, την ψυχή και το σώμα τεσσάρων νέων κοριτσιών.

Οι συγκλονιστικές ιστορίες της Μαρίκας, της Βασιλικής, της Φρόσως και της Δεσποινιώς έρχονται για να ρίξουν φως στον «απαγορευμένο» θεσμό των ψυχοκορών και να καθηλώσουν το τηλεοπτικό κοινό.

Σε σκηνοθεσία Μιχάλη Χαραλαμπίδη, πρωτότυπο σενάριο Πένυς Φυλακτάκη και Βαγγέλη Νάση, και με ένα all-star cast, οι «Ψυχοκόρες» αποτελούν την αναπαράσταση ενός βίαιου θεσμού, αλλά και τη ρεαλιστική αναβίωση μιας ολόκληρης εποχής ιστορικών αλλαγών, αλλά και ελπίδας.

Η σειρά αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της δεκαετίας του ‘50 για ένα θεσμό-ταμπού της ελληνικής κοινωνίας που εξαφάνισε δεκάδες νεαρά κορίτσια στα δωμάτια υπηρεσίας, ενώ ταυτόχρονα φύτεψε τον πρώτο σπόρο του γυναικείου κινήματος. Οι ψυχοκόρες υπηρετούσαν αθέατες στα αρχοντικά της αριστοκρατίας και τα σαλόνια της αστικής ζωής, διεκδικώντας μέσα από τον κίνδυνο, τις ίντριγκες και τα μυστικά, το δικαίωμά τους στον έρωτα, το όνειρο, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το δικαίωμά τους στη ζωή.

Δεκαετία του ’50. Οι τέσσερις αδελφές Πολύζου αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τον τόπο τους και να γίνουν ψυχοκόρες στην πρωτεύουσα, δίνοντας όρκο στην ετοιμοθάνατη μητέρα τους πως θα μείνουν ενωμένες για πάντα. Όταν, όμως, τις χωρίζουν με τη βία σε τρεις διαφορετικές οικογένειες, θα κάνουν τα πάντα για να ξανασμίξουν. Για να το καταφέρουν αυτό, πρέπει πρώτα να επιβιώσουν.

Ψυχοκόρες (αλφαβητικά): Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Μένια Βουλιώτη, Μαριάννα Κιμούλη, Άννα Λουιζίδη

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά): Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Μαρίνα Ασλάνογλου, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Χρήστος Μαλάκης, Δήμητρα Ματσούκα, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιούλικα Σκαφιδά

Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου, Βασίλης Κλωτσοτήρας

Μοντάζ: Στέλλα Φιλιπποπούλου, Σταύρος Σπανός

Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης

Concept: Γιάννης Εξηντάρης

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Παραγωγοί: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Παραγωγή/ Εκτέλεση παραγωγής: Feelgood Productions