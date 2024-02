Κοινωνία

Κόρινθος - Παλαιοχριστιανοί: Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο πατέρας

Κρατείται ο πατέρας της οικογένειας παλαιοχριστιανών από τα Τρίκαλα Κορινθίας. Ποιες είναι οι κατηγορίες εις βάρος του.

Στον ανακριτή οδηγήθηκε το μεσημέρι ο πατέρας της οικογένειας από τα Τρίκαλα Κορινθίας που δηλώνει παλαιοχριστιανός και ζει σε αυτοσχέδιο λαγούμι μαζί με τα υπόλοιπα μέλη. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί.

Ο 46χρονος πατέρας της οικογένειας των παλαιοχριστιανών στην Κορινθία, ο οποίος κρατείται στην Ασφάλεια Κορίνθου, συνελήφθη την Κυριακή για απείθεια στο νόμο και μη συμμόρφωση στην υποχρεωτικότητα της φοίτησης των τριών ανήλικων παιδιών του στο σχολείο, ενώ κάποια στιγμή φέρεται να είπε ότι τα παιδιά είναι σε ασφαλές μέρος κοντά στην πεθερά του, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής.

Η επίθεση στο συνεργείο του ΑΝΤ1

Ο δημοσιογράφος του ΑΝΤ1, Λάζος Μαντικός, βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 19/2 μέσα στο λαγούμι στον χώρο όπου διαβιεί η οικογένεια των παλσιοχριστιανών, στην Κορινθία.

Ενώ έκανε live μετάδοση στην εκπομπή «Το Πρωινό» και συνομιλούσε με τον Γιώργο Λιάγκα, ο δημοσιογράφος και η εικονολήπτρια του ΑΝΤ1 δέχθηκαν επίθεση από έναν άνδρα που του είχε αναθέσει η οικογένεια να προσέχει τον χώρο.

Ο συγκεκριμένος άνδρας άρπαξε την κάμερα του συνεργείου του ΑΝΤ1 και απομάκρυνε το συνεργείο από το σημείο.

«Είμαστε καλά, μας έχει πάρει την κάμερα ο άνθρωπος. Την έβαλε μέσα στο λαγούμι αλλά δεν θέλουμε να μπούμε εκεί γιατί είναι ιδιωτικός χώρος. Ο κύριος καλό θα είναι να δώσει την κάμερα γιατί και η οπερατέρ τη δουλειά της κάνει» είπε χαρακτηριστικά ο Λάζος Μαντικός.

Οι αποκαλύψεις για την δουλειά του πατέρα και τις σπουδές του παιδιού

«Δεν είναι σπηλιά , είναι καλύβα. Στη σπηλιά είναι η εκκλησία», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο δικηγόρος της οικογένειας παλαιοχριστιανών, που βρέθηκε να ζει στην ορεινή Κορινθία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις Αρχές.

Ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος παρομοίασε την οικογένεια με τους ορεσίβιους στην Κρήτη, τα παιδιά των οποίων κάνουν αγροτικές δουλειές και διαβεβαίωσε πως το αγόρι έχει τελειώσει το Δημοτικό και την Α’ Γυμνασίου.

Ως προς τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 45χρονος, είπε πως, «ο εντολέας μου ήθελε εσφαλμένα να διώξει τους κυνηγούς και το έκανε με λάθος τρόπο».

«Έχουν γονική μέριμνα και οι δύο, τα παιδιά δεν έχουν κανένα πρόβλημα, δεν αγνοούνται ούτε τα έχει απαγάγει η μητέρα», είπε σχετικά με την «εξαφάνιση» της μητέρας και των παιδιών από τις Αρχές ο δικηγόρος, σημειώνοντας πως, «και στις δύο αστυνομικές επιχειρήσεις ήταν εκεί τα παιδιά», ενώ ερωτηθείς για το πού βρίσκονται, απάντησε πως, «η μητέρα τους είχε ανειλημμένη υποχρέωση προς συγγενικό της πρόσωπο και πήρε τα παιδιά μαζί τους».

Για τις συνθήκες διαβίωσης είπε πως στο χώρο υπάρχει ρεύμα, αφού «ο πατέρας είχε τοποθετήσει φωτοβολταϊκά και λειτουργούσαν όλες οι συσκευές» και καταλόγισε υποκρισία στην κοινωνία, διερωτώμενος «γιατί τέσσερα χρόνια που όλοι ήξεραν ότι ζούσε εκεί κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για τα παιδιά;».

Ερωτηθείς για τα όπλα που βρέθηκαν στον χώρο, είπε πως, «τα όπλα τα είχε για την προστασία του, όχι για άλλο λόγο. Τα είχε παράνομα, όπως όλοι οι Κρητικοί».

Τέλος, για το πώς διαβιούσε η οικογένεια, σημείωσε ότι, «ο πατέρας ήταν υπάλληλος σε δήμο και πληρώνεται κανονικά, επίσης παράγει την τροφή του μόνος του. Έχει ελιές, γάλα, ζώα».