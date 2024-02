Life

“Ο πρώτος από εμάς": Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πάρτε μια γεύση από τα επόμενα επεισόδια της δραματικής κομεντί του ΑΝΤ1, “Ο Πρώτος από εμάς”.

-

Η δραματική κομεντί «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου στις 22:30 και την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου στις 22:00 με 2 νέα επεισόδια γεμάτα ανατροπές και εκπλήξεις, συγκίνηση, αλλά και χιούμορ!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου στις 22:30 - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 38

Η εξομολόγηση της Δήμητρας αιφνιδιάζει τον Άλκη, την ώρα που η εμφάνισή της έχει σκάσει σαν βόμβα στην παρέα με την Έλσα να έχει έντονες αντιδράσεις. Ο Νικόλας προσπαθεί να αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για το ατύχημα του Έβαν, όσο η Έλενα προχωρά αποφασισμένη στο επόμενο σχέδιό της για να γίνει μητέρα. Ο Φίλιππος και ο Λεωνίδας παίρνουν μια μεγάλη απόφαση για το μέλλον τους, ενώ η Κάτια αρχίζει να πιέζεται με την αναγκαστική της συγκατοίκηση. Οι εξετάσεις του Άλκη θα τον βρουν εντελώς απροετοίμαστο για τον νέο αγώνα που καλείται να τρέξει. Η Δήμητρα δέχεται ενθουσιασμένη την πρόσκληση του Άλκη, αλλά η εξομολόγησή του θα την φέρει αντιμέτωπη με μια σκληρή αποκάλυψη στο πρώτο τους ραντεβού.

Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου στις 22:00 - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 39

Το ραντεβού με τον γιατρό θα επιβεβαιώσει την επιστροφή της ασθένειας του Άλκη, κάτι που θα ενώσει για άλλη μια φορά την παρέα. Η Δήμητρα προσπαθεί να διαχειριστεί την αποκάλυψη του Άλκη, αλλά τα συναισθήματά της την παρασύρουν, την ώρα που ο Άλκης και η Κάτια φαίνεται να εγκαταλείπουν τις προσπάθειες της σχέσης τους. Η επίθεση που δέχεται ο Θάνος θα πυροδοτήσει τη δημόσια εκδήλωση συμπαράστασης στον Φίλιππο από όλη την παρέα, γεγονός που θα τον συγκινήσει πολύ. Ο Έβαν φαίνεται να παραιτείται από την Κάτια, όσο η Έλενα, με τον Νικόλα στο πλευρό της, πλησιάζει όλο και πιο κοντά στο όνειρό της. Η μάζωξη στο σπίτι του Άλκη θα φέρει μια υπόσχεση, που θα κάνει την παρέα να συγκινηθεί βαθιά.

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» _ Τετάρτη στις 22:30 & Πέμπτη στις 22:00 στον ΑΝΤ1.

#OPrwtosApoEmas

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» _ Τετάρτη στις 22:30 και Πέμπτη στις 22:00 στον ΑΝΤ1.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πιέρρος Ανδρακάκος Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Στον ρόλο του Έβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς “The First of Us” της Paramount Pictures International.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορινθία - Παλαιοχριστιανοί: “Δεν μου αρέσει που δεν πηγαίνουν σχολείο τα παιδιά” λέει η αδερφή

Πατήσια – Άλιμος: Εμπρησμοί αυτοκινήτων τη νύχτα

ΣΥΡΙΖΑ: Πολιτική Γραμματεία και Κασσελάκης σε συμβιβασμό