Αγρότες: η κάθοδος στην Αθήνα και τα έκτακτα μέτρα (βίντεο)

Πώς αναμένεται να "κατέβουν" οι αγρότες με τα τρακτέρ τους στην Αθήνα. Όλες οι εξελίξεις για το κομβόι των τρακτέρ και τα μέτρα της τροχαίας.

Σε εξέλιξη είναι η μηχανοκίνητη πορεία των αγροτών, που ξεκίνησε από τον Θεσσαλικό κάμπο με προορισμό την Αθήνα, για το μεγάλο συλλαλητήριο αύριο στο Σύνταγμα.

Συντονισμένοι και υπό την επιτήρηση της αστυνομίας, οι αγρότες με τα τρακτέρ τους κινούνται προς το κάστρο της Βοιωτίας, όπου θα διανυκτερεύσουν.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, συνεχίζονται τα μπλόκα με συμβολικούς αποκλεισμούς δρόμων, την ώρα που η κυβέρνηση διαμηνύει πώς τα δημοσιονομικά περιθώρια έχουν εξαντληθεί.

Κλειστή από τρακτέρ η εθνική οδός Ιωαννίνων -Κακκαβίας στον κόμβο Καλπακίου

Σε επαναλαμβανόμενους 3ωρους αποκλεισμούς στην εθνική οδό Ιωαννίνων-Κακκαβιάς στο ύψος του κόμβου Καλπακίου, προχώρησαν σήμερα οι αγρότες ενόψει της αυριανής πανελλαδικής κινητοποίησης στην Αθήνα.

Οι αγρότες παρατάσσουν κάθετα τρακτέρ στην εθνική οδό, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ουρές για νταλίκες από και προς τον μεθοριακό σταθμό της Κακκαβίας ,αλλά και προς Κόνιτσα. Για αυτοκίνητα η Τροχαία πήρε μέτρα και για εκτροπή της κυκλοφορίας σε παρακαμπτήριους δρόμους. Το πρωί ,πολλές νταλίκες με προορισμό την Ελλάδα, σταμάτησαν στην αλβανική πλευρά των συνόρων, μέχρι να σταματήσει ο αποκλεισμός του δρόμου και πέρασαν τα σύνορα τις 13:00, που οι αγρότες άνοιξαν το δρόμο. Αυτή την ώρα έχουν κλείσει με τρακτέρ και παρακαμπτήριους δρόμους , ενώ αναμένεται να ανοίξουν μετά τις 10:30 το βράδυ .Οι αγρότες αποφάσισαν να κλείσουν την εθνική οδό στο ίδιο σημείο, στο Καλπάκι, από τις 10 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Ο δρόμος θα ανοίξει για μία ώρα το μεσημέρι για να περάσουν τα σχολικά λεωφορεία.

Οι αγρότες της Θεσπρωτίας, που έχουν παρατάξει τα τρακτέρ στο 1ο χιλιόμετρο της Εγνατίας στο ρεύμα εισόδου για το λιμάνι εξωτερικού Ηγουμενίτσας, συνεχίζουν τους 3ωρους αποκλεισμούς του δρόμου καθημερινά, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ουρές για νταλίκες που ταξιδεύουν για Ιταλία. Απόψε θα κλείσουν από τις 20:00 έως τις 23:00

Στην Αθήνα αγρότες και από τους 4 Νομούς της Ηπείρου, θα φτάσουν αύριο με αυτοκίνητα και λεωφορεία.

Με κόρνες….χαμηλές ταχύτητες….και συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων …. 20 τρακτέρ ξεκίνησαν από την Καρδίτσα, πρώτη στάση στην ανθίλη με 11 τρακτέρ να ενσωματώνονται στο κομβόι, στην συνέχεια συναντήθηκαν με 15 τρακτέρ από τα μπλόκα του πλατυκάμπου και του στεφανοβικίου και 26 τρακτέρ από το μπλοκο του αλμυρού με τελικό προορισμό το Κάστρο της Βοιωτίας, όπου και θα διανυκτερέυσουν.

Πιο συγκεκριμένα:

20 Καρδιτσα ε65 φαρσαλα τρικαλα

12 Πλατυκαμπο

3 Στεφανοβικειο

26 Αλμυρός

11 Ανθηλη

Τρεις ώρες μετά την έξοδό τους στην εθνική οδό τα τρακτέρ φτάνουν στο μπλόκο της Ανθήλης.

Ενώ αγρότες από την Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο θα συγκεντρωθούν στα μέγαρα και από την Κρήτη στο λιμάνι του Πειραιά πρωί της τρίτης.

Συμβολικοί αποκλεισμοί συνεχίστηκαν και σήμερα στο λιμάνι των Νέων Μουδανιών αλλά και στην Ιονία οδό.

Λόγω της επικείμενης συγκέντρωσης - διαμαρτυρίας αγροτών την Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024 στο κέντρο της Αθήνας, η Ελληνική Αστυνομία έχει καταρτίσει και θα εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα μέτρων για την εύρυθμη και ασφαλή διεξαγωγή των κινητοποιήσεων.

Κεντρικός άξονας του σχεδιασμού αποτέλεσε η διασφάλιση του θεμελιώδους δικαιώματος των πολιτών να συνέρχονται, χωρίς να διαταράσσεται υπέρμετρα η κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης.

Στο πλαίσιο αυτό θα ληφθούν προσαρμοσμένα στην περίσταση μέτρα τροχαίας με τις ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ώστε η μετακίνηση των αγροτών να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια για τους ίδιους και τους λοιπούς χρήστες του οδικού δικτύου, σε όλη τη διαδρομή από την περιφέρεια στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, η κίνηση των γεωργικών ελκυστήρων θα γίνει συνοδεία περιπολικών της Ελληνικής Αστυνομίας με συγκεκριμένο δρομολόγιο τόσο από το Κάστρο Βοιωτίας όσο και από τα Μέγαρα, όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν πριν τη μετάβαση στην Αθήνα. Παράλληλα, για να μην υπάρξει επιπλέον επιβάρυνση της κυκλοφορίας έχει προγραμματισθεί τα λεωφορεία που θα μεταφέρουν αγρότες να σταθμεύσουν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Λόγω των μέτρων, αναμένεται να πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις και στα δρομολόγια και τις στάσεις των συγκοινωνιακών μέσων (Λεωφορεία – Τρόλεϊ).



Η τροχαία θα εφαρμόσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συγκεκριμένα:

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας κατά μήκος του δρομολογίου που θα ακολουθήσουν τα αγροτικά οχήματα: Λεωφόρος Αθηνών, Αχιλλέως, πλατεία Καραϊσκάκη. Θα κινηθούν αντίθετα στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου, την πλατεία Ομονοίας και την οδό Πανεπιστημίου, προκειμένου να φθάσουν στο Σύνταγμα.

Θα υπάρξει προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας πέριξ της πλατείας Ομονοίας.

Θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Αμαλίας, την οδό Πανεπιστημίου, τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και σε όλες τις κάθετες σε αυτές οδούς.

