Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Αυτός είναι ο κατηγορούμενος για βιασμό της 9χρονης εγγονής του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι οι λόγοι δημοσίευσης των στοιχείων και του προσώπου του κατηγορούμενου, σύμφωνα με την αρμόδια Εισαγγελία.

-

Στη δημοσιότητα έδωσε η αστυνομία τα στοιχεία ταυτότητας και τις φωτογραφίες του 78χρονου παππού, ο οποίος κατηγορείται ότι βίαζε κατ' εξακολούθηση την εγγονή του στο Κερατσίνι ήδη από την ηλικία των 9 ετών. Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος 78χρονου ημεδαπού, ο οποίος συνελήφθη την 2-2-2024 από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κερατσινίου-Δραπετσώνας και της Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Σε βάρος του κατηγορουμένου ασκήθηκε ποινική δίωξη για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, γενετήσιες πράξεις με ανήλικο κατ’ εξακολούθηση που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη, κατάχρηση ανηλίκου που δεν συμπλήρωσε τα 14 έτη από οικείο κατ’ εξακολούθηση, γενετήσιων πράξεων μεταξύ συγγενών κατ’ εξακολούθηση και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση με παθόντα νεώτερο των 12 ετών.

Πρόκειται για τον Τσομάρη Μιχαήλ του Χρήστου και της Σμαρώς, γεννηθέντα την 24-12-1946 στη Θεσσαλονίκη.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην πρωταρχική ανάγκη προστασίας του κοινωνικού συνόλου από τέτοιες αξιόποινες πράξεις που προσβάλλουν το έννομο αγαθό της γενετήσιας ελευθερίας ανηλίκων και στην περαιτέρω διερεύνηση της συμμετοχής του κατηγορουμένου σε έτερες αξιόποινες πράξεις όμοιας φύσης.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-4612883 του Τμήματος Ασφαλείας Κερατσινίου-Δραπετσώνας και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας από 15:00 ώρα της 19-2-2024 μέχρι την 15:00 ώρα της 19-8-2024, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων».

Ειδήσεις σήμερα:

Ελευσίνα: αστυνομικός ταμπουρώθηκε σπίτι του μετά από καυγά με τη γυναίκα του

Αγρότες - Κάθοδος στην Αθήνα: Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν (εικόνες)

ΓΣΕΕ: Ο κατώτατος μισθός πρέπει να είναι...