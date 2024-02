Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 20 Φεβρουαρίου: Ποιος γιορτάζει σήμερα

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Ποιους Αγίους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία.

Σήμερα, 20 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη:

Αγάθωνος πάπα Ρώμης,

Λέοντος (2) επισκόπου Κατάνης, του θαυματουργού († 780).

Σαδώκ ιερομάρτυρος επισκόπου και των συν αυτώ 128 μαρτύρων των εν Περσία.

Μαρτύρων Διδύμου και Ποταμίου, Ευτροπίου και Νεμεσίου του Κυπρίου.

Οσίων Κινδέου επισκόπου Πισιδίας, Ανιανού, Βησσαρίωνος του Θαυματουργού και Πλωτίνου.

Η ανατολή του Ήλιου είναι στις 7:09, η δύση στις 18:08 και η Σελήνη είναι 11 ημερών.

Ο βίος του Άγιου Αγάθωνος

O άγιος Αγάθων καταγόταν από το Παλέρμο και από μικρή ηλικία ποτίστηκε με τα νάματα της ευσέβειας. Υπήρξε ο 79ος πάπας της Ρώμης. Πάπας έγινε το 678 και έλαβε ενεργό μέρος στην ΣΤ` Οικουμενική Σύνοδο αποστέλλοντας τρεις αντιπροσώπους. Η Σύνοδος αυτή, συνήλθε το έτος 680 στη Κωνσταντινούπολη για να καταδικάσει την αίρεση των Μονοφυσιτών. Οι δε αποφάσεις της, στηρίχθηκαν και στη θέρμη που αντιμετώπισε το θέμα ο πάπας Αγάθων, ο οποίος αναθεμάτισε όλους όσους στο παρελθόν έδειξαν μονοφυσιτικό φρόνημα, μεταξύ αυτών και τον προκάτοχό του πάπα Ονούφριο τον Α`. Εκοιμήθη οσιακά το 682.





Ο βίος του οσίου Λέοντος

O όσιος Λέων καταγόταν από τη Ραβέννα της Ιταλίας, από γονείς που συνδύαζαν κατά τον καλύτερο τρόπο ευλάβεια και ευγένεια. Έκανε λαμπρές σπουδές και αφοσιώθηκε στη διακονία του Ευαγγελίου. Οι μεγάλες του αρετές τον ανέδειξαν σε επίσκοπο Κατάνης στη Σικελία. Ως επίσκοπος δαπάνησε όλες του τις δυνάμεις, διδάσκοντας και φροντίζοντας για την ανάπαυση των πτωχών και αναξιοπαθούντων. Αξιώθηκε του χαρίσματος να θαυματουργεί. Εκοιμήθη ειρηνικά και το σεπτό λείψανό του ενταφιάσθηκε στον ναό της Αγίας Λουκίας.