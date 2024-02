Πολιτική

Κασσελάκης: Αν η δομή του ΣΥΡΙΖΑ είχε λειτουργήσει σωστά, δεν θα έπρεπε να ήμουν εγώ πρόεδρος

Η ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στο London School of Economics, τη στιγμή που το κόμμα βρίσκεται σε αναταραχή.

«Θα κερδίσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας». Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων ο Στέφανος Κασσελάκης μιλώντας στο London School of Economics (LSE) το βράδυ της Δευτέρας. Στην κατάμεστη με φοιτητές, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες, αίθουσα «Σεϊχης Ζαγέντ» του LSE o πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αρχικά δέχθηκε ερωτήσεις από τον διευθυντή του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Κέβιν Φέδερστοουν και αργότερα από το κοινό.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στο Λονδίνο, Ισαάκ Καρυπίδης, ο κ. Κασσελάκης μεταξύ άλλων, επεσήμανε ότι είναι πολύ σημαντικό ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει ξεκάθαρες πολιτικές θέσεις για να καταφέρει να φέρει πίσω τους 600.000 ψηφοφόρους που δεν κατέβηκαν να ψηφίσουν στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις.

Για τους λόγους που τον οδήγησαν να διεκδικήσει την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι οι τέσσερις συνυποψήφιοι του, που ήταν και οι τέσσερις πρώην υπουργοί ,όπως σημείωσε, στην προεκλογική εκστρατεία για την ηγεσία του κόμματος δεν είπαν τίποτα ουσιαστικό. Και αυτός όπως τόνισε ήταν και ο βασικός λόγος που έθεσε υποψηφιότητα «για να φέρει κάτι ριζοσπαστικό», όπως χαρακτηριστικά τόνισε.

«Αν η δομή του ΣΥΡΙΖΑ είχε λειτουργήσει σωστά, δεν θα έπρεπε να ήμουν εγώ πρόεδρος», είπε μεταξύ άλλων ο Στέφανος Κασσελάκης

Αριστερά σημαίνει αλληλεγγύη, πάλη για κοινωνική δικαιοσύνη, κατάργηση κοινωνικών ανισοτήτων. Αριστερά σημαίνει να βοηθάς τους ανθρώπους χωρίς φωνή. Δεν είναι απλώς ένα βιβλίο, είναι τρόπος ζωής.



Και ο ΣΥΡΙΖΑ - σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ, που το 1/3 της κοινοβουλευτικής του ομάδας… pic.twitter.com/NgGVISdvaL — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) February 19, 2024

Για τις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι «δεν είχα πρόθεση να συμμετάσχω σε εσωτερικές εκλογές. Ήμουν στο επικράτειας σε μη εκλόγιμη θέση κατόπιν πρόσκλησης του προκατόχου μου, ο οποίος έμεινε ουδέτερος. Δεν με ενθάρρυνε να διεκδικήσω ηγεσία ούτε με αποθάρρυνε. Το αποφάσισα μόνος μου, ήταν δική μου μάχη».

Ο Στέφανος Κασσελάκης ερωτηθείς για το ερωτηματολόγιο του isyriza και τον θόρυβο που προκάλεσε, είπε: «Θυμίζω ότι είμαι ο αρχηγός του κόμματος. Εξελέγην λέγοντας ότι θα δώσω φωνή στη βάση. Το θέμα δεν είναι εγώ και τα όργανα του κόμματος να είμαστε ευθυγραμμισμένοι, αλλά αν αυτό που πρεσβεύουν τα όργανα είναι αυτό που θέλουν τα μέλη. Φυσικά και δεν έχω πρόθεση να δημοσιοποιήσω τα αποτελέσματα. Οι προτάσεις μου θα βασιστούν στα όσα θα πούμε στο συνέδριο, στο ερωτηματολόγιο, σε κατά πρόσωπο συζητήσεις με τα μέλη. Δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Προτίθεμαι να μοιραστώ τα αποτελέσματα με την πολιτική γραμματεία».

Είπε επίσης πως η διαφορά των 20 μονάδων μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ στις εκλογικές αναμετρήσεις του Μαΐου και του Ιουνίου έδειχνε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν πλέον κόμμα εξουσίας και συνεπώς χρειάζονταν ριζικές αλλαγές.

Σε ερώτηση του ΑΝΤ1 όμως αν θα παραιτηθεί από πρόεδρος του κόμματος του ακόμη και αν η διαφορά στις επερχόμενες ευρωπαϊκές εκλογές μεταξύ του Σύριζα και του πρώτου κόμματος είναι πάνω από 20 μονάδες απάντησε όχι .

Ως πολιτικό του πρότυπο ανέφερε τον Αντρέα Παπανδρέου του 1981 τονίζοντας πως έφερε πολλές σοσιαλιστικές αλλαγές στην Ελλάδα και αυτό όπως σημείωσε «είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάμε». Παρ’ όλα αυτά δεν άφησε κανένα περιθώριο συνεργασίας με το σημερινό ΠΑΣΟΚ λέγοντας χαριτολογώντας πως «αν θέλει πρόεδρο το ΠΑΣΟΚ ευχαρίστως να κατέβω».

Αναφορικά με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που δεν ψήφισαν το νόμο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών είπε ότι θα αποφασίσει σε μερικές μέρες τι θα κάνει.

Τέλος, σχολιάζοντας την ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, είπε: «Συμφωνώ πλήρως με την ανακοίνωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αρχηγικό κόμμα, είναι κόμμα της βάσης και αυτό κάνω».

Για το Αλέξη Τσίπρα είπε πως ο ίδιος ασπάστηκε το προοδευτικό κέντρο κάτι που όπως τόνισε τον αντιπροσωπεύει και τον ίδιο.

Επανειλημμένα τόνισε πως είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και ότι θέλει να δώσει φωνή στη βάση του κόμματος γι’ αυτό και απέστειλε το ερωτηματολόγιο προς τα μέλη του Σύριζα. Ενώ όπως διευκρίνησε δεν προτίθεται να δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αλλά θα τα μοιραστεί μόνο με την Πολιτική Γραμματεία.

