Life

“The 2Night Show” - Ψυλλιά: Η “Κερασίνα” της “Μάγισσας” αποκαλύπτει... (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για όλους και για όλα μίλησε στην εκπομπή "The 2Night Show" η Ντένια Ψυλλιά που παρακολουθούμε φέτος στην "Μάγισσα".

-

Η Ντένια Ψυλλιά, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή "The 2Night Show" το βράδυ της Δευτέρας.

Η ηθοποιός, μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τον ρόλο της ως "Κερασίνα" στη σειρά του ΑΝΤ1 "Η Μάγισσα", τις συνεργασίες της και τον παππού της.

Όπως είπε αρχικά, η Ντένια Ψυλλιά, είχε περάσει στην Γυμναστική Ακαδημία, όμως δεν έχει πάρει ακόμη το πτυχίο της καθώς κάθε χρόνο το αναβάλλει.

Για την πορεία της στην υποκριτική ανέφερε ότι είχε στείλει βιογραφικό στο casting που έκανε ο Βασίλης Θωμόπουλος για τη σειρά "Κάτι Χωρισμένα Παλικάρια" και την επέλεξαν.

Στη συνέχεια η ηθοποιός, μίλησε για την περίοδο που εργαζόταν ως σερβιτόρα, και είπε χαρακτηριστικά πως "Δούλεψα ως σερβιτόρα για έναν μήνα. Ήμουν λίγο ατσούμπαλη, δεν είδα μια τζαμαρία, έπεσα πάνω με τον δίσκο και τα έκανα όλα θρύψαλα".

Όπως ανέφερε, στο πρώτο της γύρισμα δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη, ήταν πολύ αγχωμένη, όμως τώρα νιώθει άνετα με την κάμερα.

Για τη συμμετοχή της στη σειρά του ΑΝΤ1 "Η Μάγισσα", αποκάλυψε ότι το πρώτο δοκιμαστικό ήταν για τον ρόλο της "Σκεύως" και συνέχισε λέγοντας ότι "με τρομάζει πολύ η αστάθεια της δουλειάς, χαίρομαι όταν έχω δουλειά προσπαθώ να ζω τη στιγμή να μην σκέφτομαι το μέλλον".

Στη συνέχεια η ηθοποιός, μίλησε με πολύ όμορφα λόγια για τις συνεργασίες της και τόνισε ότι "νιώθει ευλογημένη".

Όπως αποκάλυψε, κάνει pole dancing και μάλιστα έχει τοποθετήσει τον πρώτο μήνα έναν στύλο στην κουζίνα της για να μπορεί να προπονείται.

Ο παππούς της ηθοποιού όπως είπε η ίδια ήταν ο στιχουργός Διονύσης Τζεφρώνης, που είχε γράψει τη δημοφιλή επιτυχία "Σταλιά σταλιά". Όπως είπε η Ντένια Ψυλλιά, το είχε γράψει για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, αλλά τελικά το είπε η Μαρινέλλα.

Στη συνέχεια η ηθοποιός μίλησε για τον ρόλο της Κερασίνας στην σειρά "Μάγισσα" που συμμετέχει.

Ειδήσεις σήμερα:

Μάνδρα: Φωτιά κοντά σε βενζινάδικο

Αγρότες: Η κάθοδος στην Αθήνα και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κορινθία - Παλαιοχριστιανοί: “Eπανέφερε τα παιδιά στο σχολείο” έλεγε η νονά στον πατέρα