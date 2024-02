Κόσμος

Αϊτή - Δολοφονία προέδρου: Η χήρα του κατηγορούμενη για συνέργεια

Πενήντα και πλέον πρόσωπα μεταξύ των οποίων και η σύζυγος του δολοφονημένου προέδρου της Αϊτής στο κάδρο των διώξεων.

Η αϊτινή δικαιοσύνη άσκησε ποινικές διώξεις σε περίπου πενήντα ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων της πρώην πρώτης κυρίας Μαρτέν Μοΐζ, πρώην πρωθυπουργού και πρώην αρχηγού της αστυνομίας, για τη φερόμενη εμπλοκή τους στη δολοφονία του προέδρου Ζοβενέλ Μοΐζ το 2021, ανέφερε μέσο ενημέρωσης της χώρας.

Ο αϊτινός ειδησεογραφικός ιστότοπος AyiboPost μεταφόρτωσε έγγραφο, κατ’ αυτό δικαστική διαταγή, με έκταση 122 σελίδων, αποτέλεσμα «περίπου 10 ακροάσεων», που όμως δεν επέτρεψαν να «ταυτοποιηθούν» ούτε «οι ηθικοί αυτουργοί» της δολοφονίας, ούτε «οι οικονομικοί βραχίονές τους».

Το έγγραφο ωστόσο καλεί να παραπεμφθούν η κυρία Μοΐζ και άλλοι 50 ύποπτοι σε δίκη για «σύσταση και συμμορία, ένοπλη ληστεία, τρομοκρατία, φόνο και συνέργεια σε φόνο» με θύμα τον πρόεδρο Μοΐζ.

Τα στοιχεία για την «εμπλοκή της πρώην πρώτης κυρίας», της Μαρτέν Μοΐζ, στη δολοφονία του Ζοβενέλ Μοΐζ είναι «επαρκή», τονίζεται ακόμη στο κείμενο, που σημειώνει πως όσα κατέθεσε η πρώην πρώτη κυρία «βρίθουν αντιφάσεων».

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι επίσης ο άλλοτε μεταβατικός πρωθυπουργός Κλοντ Ζοζέφ και ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας Λεόν Σαρλ. Η δικαστική διαταγή κάνει και στις δικές τους υποθέσεις λόγο για «επαρκή» αποδεικτικά στοιχεία.

Την 7η Ιουλίου 2021, ο Ζοβενέλ Μοΐζ δολοφονήθηκε μέσα στην ιδιωτική κατοικία του, σε ηλικία 53 ετών, από ομάδα είκοσι και πλέον εκτελεστών, κυρίως κολομβιανών μισθοφόρων, χωρίς να επέμβουν οι σωματοφύλακές του. Η Μαρτέν Μοΐζ είχε τραυματιστεί στην επίθεση.

Την 9η Φεβρουαρίου ο Ζοζέφ Βενσάν, Αμερικανοαϊτινός ο οποίος κατηγορείται πως ενεπλάκη στη δολοφονία, καταδικάστηκε να εκτίσει ισόβια στη δίκη του στη Φλόριντα.

Η δικαιοσύνη των ΗΠΑ άσκησε διώξεις σε βάρος 11 ανθρώπων που κατηγορούνται ότι είναι αναμεμειγμένα στη δολοφονία, εξαιτίας του γεγονότος πως απεργάστηκαν το σχέδιο για αυτή στη Φλόριντα. Τέσσερις καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη, ανάμεσά τους ο Ζοζέφ Βενσάν.

Κατά το έγγραφο του αϊτινού δικαστή, η κυρία Μοΐζ συνωμότησε με τον πρώην πρωθυπουργό Ζοζέφ προκειμένου να δολοφονηθεί ο πρόεδρος ώστε να τον αντικαταστήσει εκείνη.

Στη δίκη στις ΗΠΑ, οι εισαγγελείς ερίζουν πως οι δολοφόνοι ήθελαν να αντικαταστήσουν τον πρόεδρο Μοΐζ με τον αμερικανοαϊτινό πάστορα Εμανουέλ Σάνον.

Η κυρία Μοΐζ δεν έχει σχολιάσει την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος της. Ο κ. Ζοζέφ, από την πλευρά του, κατηγόρησε τον διάδοχό του —de facto πλέον, η θητεία του έχει εκπνεύσει προ πολλού χωρίς να διεξαχθούν εκλογές— Αριέλ Ανρί πως έχει μετατρέψει «σε όπλο το σύστημα δικαιοσύνης» της Αϊτής στο πλαίσιο προσπάθειάς του να θέσει εκτός μάχης πολιτικούς αντιπάλους του.

Η Αϊτή έχει βυθιστεί σε σοβαρή και πολυδιάστατη κρίση —ασφαλείας, ανθρωπιστική, δημόσιας υγείας, πολιτική...— εξαιτίας της δράσης βαριά οπλισμένων συμμοριών, οι οποίες προοδευτικά έθεσαν υπό τον έλεγχό τους μεγάλο μέρος της χώρας, ειδικά της πρωτεύουσας. Ο αριθμός των ανθρωποκτονιών υπερδιπλασιάστηκε το 2023, σύμφωνα με δεδομένα του ΟΗΕ.

Η δολοφονία του προέδρου Μοΐζ επιτάχυνε και χειροτέρεψε την κρίση.

Στην Αϊτή έχουν να διεξαχθούν εκλογές από το 2016. Η προεδρία της φτωχότερης χώρας της Καραϊβικής παραμένει κενή.

