Αθλητικά

Πέθανε ο Αντρέας Μπρέμε

Θρήνος στον αθλητικό χώρο από την είδηση θανάτου του Γερμανού θρύλου του ποδοσφαίρου.

Το γερμανικό ποδόσφαιρο θρηνεί το θάνατο του Αντρέας Μπρέμε, ο οποίος άφησε τα ξημερώματα την τελευταία του ανάσα σε ηλικία 63 ετών, από καρδιακή ανακοπή.

Ο Μπρέμε ένιωσε έντονη δυσφορία στο σπίτι του στο Μόναχο και διακομίστηκε στο πλησιέστερο νοσοκομείο, ωστόσο ήταν αργά και οι γιατροί επιβεβαίωσαν το θάνατο του.

Ο Μπρέμε κατέκτησε το 1990 το Παγκόσμιο Κύπελλο με την εθνική ομάδα πετυχαίνοντας, μάλιστα, το γκολ στον τελικό κόντρα στην Αργεντινή. Επίσης είχε φθάσει στον τελικό του Μουντιάλ του 1986 στο Μεξικό και στον τελικό του Euro 1992 χάνοντας τον τίτλο από την Αργεντινή και τη Δανία αντίστοιχα. Συνολικά είχε 86 συμμετοχές και 8 γκολ με τη «μάνσαφτ».

Andreas #Brehme ist tot!

Herzstillstand! Mit 63…

Du wirst ewig unvergessen bleiben, besonders Deine Leistungen bei der WM 1990.

Du hast uns mit Deinem Elfmeter im Finale zum Weltmeister gemacht!

Wieder ist ein Stuck Deutschland gestorben.

So traurig! RIP!pic.twitter.com/h9P1j5X274 — SIGGI (@SiegmundFrei) February 20, 2024

Στην 15ετή καριέρα του πανηγύρισε δύο φορές την κατάκτηση της Bundesliga, τη μία με τον Οτο Ρεχάγκελ στον πάγκο της Καϊζερσλάουτερν το 1998, την πρώτη χρονιά ανόδου του γερμανικού συλλόγου στη μεγάλη κατηγορία.

Στη διάρκεια της καριέρας του ο αριστερός μπακ και αμυντικός μέσος αγωνίστηκε στις Ζααρμπρίκεν, Καϊζερσλάουτερν, Μπάγερν, Ίντερ και Σαραγόσα. Στα τέσσερα χρόνια παρουσίας του στην Ιντερ κατέκτησε μια φορά τον τίτλο στη Serie A, ένα Σούπερκαπ Ιταλίας κι ένα κύπελλο UEFA.

