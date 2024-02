Πολιτική

Τέμπη - Βουλή: Αποχωρήσεις και καταγγελίες στην Εξεταστική Επιτροπή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια κόμματα αποχώρησαν από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά το δυστύχημα στα Τέμπη.

-

Αποχώρησαν από την Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, καταγγέλλοντας την πλειοψηφία για προσπάθεια συγκάλυψης. Τα δύο κόμματα υποστηρίζουν ότι δεν κλήθηκαν κρίσιμοι μάρτυρες για το τραγικό δυστύχημα και πως δεν διαβιβάστηκε η δικογραφία του εφέτη ανακριτή στην Επιτροπή.

Όπως ειπε η Μαρία - Ελένη Αποστολάκη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, "Έτσι όπως Μεθόδευσαν το μπάζωμα στο τόπο εγκλήματος οργάνωσαν αποκλεισμό κρίσιμων μαρτύρων για αλήθεια... Ελάχιστο χρέος να μη νομιμοποιήσουμε οργανώμένη η συγκάλυψη....Για αυτό και αποχωρούμε..."

Στη συνέχεια και ο Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ είπε: "Ως εδώ με τη συγκάλυψη... θα βγάλουμε σχετική ανακοίνωση για το πόρισμα".

Από την Εξεταστική Επιτροπή αποχώρησαν εκτός από το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, η Νέα Αριστερά και οι Σπαρτιάτες.

Αντιδράσεις από τα κόμματα

Σε δήλωση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, που μετέχουν στην Επιτροπή αναφέρται ότι

«Ο σεβασμός στη μνήμη των 57 νεκρών από το τραγικό έγκλημα των Τεμπών και τον πόνο των οικογενειών τους, καθώς και η αναζήτηση των αιτίων που προκάλεσαν το δυστύχημα, θα έπρεπε να αποτελούν τον μοναδικό γνώμονα της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής. Αντιθέτως,η έως τώρα πορεία της επιτροπής με αποκλειστική ευθύνη της πλειοψηφίας βρίσκεται σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκαν οι μέχρι σήμερα συνεδριάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής από την 23η Νοεμβρίου 2023, το περιεχόμενο και το ύφος της αντιπαράθεσης από πλευράς των εκπροσώπων της κυβερνητικής πλειοψηφίας και ο μεθοδευμένος αποκλεισμός κρίσιμων προσώπων από μάρτυρες,δικαιώνει με θλιβερό τρόπο την αρχική μας τοποθέτηση. Η θέση μας είναι γνωστή: Εξαρχής προτείναμε τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία μετά τη διαβίβαση στη Βουλή του πορίσματος του Ευρωπαίου Εισαγγελέα θα διερευνούσε αν πρώην Υπουργοί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τέλεσαν ποινικά αδικήματα, ώστε στην περίπτωση αυτή η Βουλή αρμοδίως να ασκήσει διώξεις.

Η αποδοχή της πρότασης του ΚΚΕ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής από τη Νέα Δημοκρατία και ό,τι έκτοτε ακολούθησε αποδεικνύεται περίτρανα ότι ήταν εκ του πονηρού. Είχαμε προειδοποιήσει ότι η κατεύθυνση της Εξεταστικής Επιτροπής και η καταχρηστική άσκηση των δικαιωμάτων της κυβερνητικής πλειοψηφίας οδηγεί σε μεθοδευμένη συγκάλυψη των πραγματικών αιτίων του εγκλήματος. Αποκαλυπτικές ως προς τις προθέσεις της πλειοψηφίας υπήρξαν οι πρόσφατες συνεδριάσεις και η αντιμετώπιση σημαντικών μαρτύρων. Η εμφάνιση του πρώην υπουργού, κ. Καραμανλή, στην επιτροπή περίπου ως κατηγόρου, η αποδοχή από το Προεδρείο του αιτήματος της μάρτυρος καςΡογκάκου αναπληρώτριας Διοικήτριας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας να απαντήσει στις ερωτήσεις μας με υπόμνημα την επόμενη μέρα και η αργοπορημένη κλήτευση του κ.Αγοραστού με αποτέλεσμα πίσω από την ιδιότητα του ως κατηγορουμένου να μην απαντήσει τίνος εντολές εκτελούσε όταν μπάζωνε τον τόπο του εγκλήματος, αναδεικνύουν τη μεθόδευση της συγκάλυψης.

Ο εισηγητής της πλειοψηφίας ανακοίνωσε σήμερατη λήξη των εργασιών της επιτροπής αρνούμενος για μια ακόμη φορά να συναινέσει στην κλήση στην επιτροπή ουσιωδών μαρτύρων, η κατάθεση των οποίων θα συνέβαλε στην αποκάλυψη της αλήθειας και τους οποίους κατ’ επανάληψη έχουμε προτείνει μαζί και με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κατέστη, πλέον, απολύτως σαφές από την πορεία των συνεδριάσεων της επιτροπής ότι η κυβερνητική πλειοψηφία χρησιμοποιεί την αριθμητική της υπεροχή καταχρηστικά με αποκλειστικό σκοπό να μην διερευνηθούν οι τυχόν ποινικές ευθύνες, που βαραίνουν συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα, αλλά ακόμη και οι υποκειμενικές πολιτικές ευθύνες. Αν σκοπός της Εξεταστικής Επιτροπής είναι η διερεύνηση της αλήθειας για τη δικαίωση των θυμάτων και των οικογενειών τους αλλά και η αποτροπή μιας νέας τέτοιας τραγωδίας στο μέλλον, θα έπρεπε όλοι μας να λειτουργήσουμε ως συνήγοροι της αλήθειας και όχι ως υπερασπιστές μιας απροκάλυπτης προσπάθειας απόκρυψης και συγκάλυψης ευθυνών.

Είχαμε τονίσει προς κάθε κατεύθυνση από την πρώτη στιγμή ότι από εμάς δεν θα γίνουν ανεκτές τέτοιες πρακτικές. Αρνούμαστε να νομιμοποιήσουμε αυτήν τη μεθόδευση. Η πλειοψηφία οδηγεί τη λειτουργία της επιτροπής σε αδιέξοδο και εμείς αρνούμαστε να συμμετάσχουμε σε μεθόδους συγκάλυψης της αλήθειας. Στο όνομα τόσο της μνήμης των θυμάτων όσο και της απόδοσης δικαιοσύνης, η θεσμική μας υπευθυνότητα και πάνω απ’ όλα η συνείδησή μας, επιβάλουν την αποχώρησή μας από την Εξεταστική Επιτροπή καταγγέλλοντας αυτήν την απροκάλυπτη προσπάθεια μεθοδευμένης συγκάλυψης».

Σε ανακοίνωση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ αναφέρεται:

«Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας της ΝΔ να προχωρήσει στο εσπευσμένο κλείσιμο των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής, ενώ από τη μέχρι τώρα εξέταση των μαρτύρων είχε γίνει φανερό ότι αυτή πρέπει να συνεχιστεί και να εξεταστούν περισσότεροι μάρτυρες! Με την στάση της η κυβέρνηση φοβάται τα όσα μέχρι τώρα έχουν αναδειχθεί, κατά τη διάρκεια των μέχρι σήμερα εργασιών της εξεταστικής επιτροπής, δηλαδή τις τεράστιες ευθύνες της, όχι μόνο για το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη, αλλά και για την προσπάθεια συγκάλυψής του στη συνέχεια, με την απαράδεκτη επέμβαση Υπουργείου και Περιφέρειας στον τόπο του εγκλήματος και την εξαφάνιση των στοιχείων. Έγινε, επίσης, φανερό ότι δεν θέλει να εξεταστεί συγκεκριμένα και το ζήτημα της έκρηξης και της πυρκαγιάς που ξέσπασε στα τρένα.

Είναι γελασμένη αν νομίζει ότι θα ξεμπερδέψει εύκολα. Ένα χρόνο μετά το τραγικό έγκλημα στα Τέμπη, είναι υπόλογη απέναντι στο λαό, τις οικογένειες των θυμάτων! Η μεγάλη απεργία στις 28 Φλεβάρη θα είναι η καλύτερη απάντηση απέναντι στην προσπάθεια συγκάλυψης της αλήθειας! Το ΚΚΕ με το πόρισμά του θα αποκαλύψει στον λαό τις βαρύτατες πολιτικές και ποινικές ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ, αλλά και όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων για τον τεμαχισμό του σιδηρόδρομου και την ιδιωτικοποίηση του, με τις ευλογίες της ΕΕ, την απουσία συστημάτων ασφαλείας, που σε συνδυασμό με την υποστελέχωση του ΟΣΕ, όχι μόνο προετοίμασαν το έγκλημα στα Τέμπη, αλλά στρώνουν το έδαφος και για επόμενα!».

Οι Σπαρτιάτες αναφέρουν σε ανακοίνωση του κόμματος:

«τηλιτεύουμε τα παιχνίδια σκοπιμότητας της Κυβέρνησης Μητσοτάκη που οδηγούν σ’ ένα μεγαλοπρεπές φιάσκο την Εξεταστική Επιτροπή για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η τέως πατριωτική Νέα Δημοκρατία, η οποία πλέον έχει μεταλλαχθεί σε επίσημο εκφραστή των δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+, αρνήθηκε να στείλει για ψευδορκία την κατάθεση του Κώστα Αχ. Καραμανλή και να καλέσει κομβικούς μάρτυρες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Συμπληρωματικά αναφέρουμε και τη μη διαβίβαση της δικογραφίας του εφέτη – ανακριτή για την τραγωδία στα Τέμπη. Το «μαγείρεμα» της συγκάλυψης των στοιχείων στερεί από οποιοδήποτε νόημα την περαιτέρω συμμετοχή μας στις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για το έγκλημα των Τεμπών. Η Μνήμη των 57 ψυχών μένει πάντα ζωντανή! Το χρέος μας υψηλό… Δεν ξεχνάμε!».

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει ότι

«Σήμερα η Εξεταστική Επιτροπή για το έγκλημα των Τεμπών ρίχνει αυλαία, με κυνισμό και τίτλο ‘συγκάλυψη’. Η κυβερνητική πλειοψηφία δεν έκανε αποδεκτό ούτε έναν από τους μάρτυρες που πρότεινε σύσσωμη η αντιπολίτευση. Δεν αμφέβαλα καμία στιγμή γι’ αυτό, ακόμα κι όταν το Προεδρείο απαντούσε στις πιέσεις μας ότι ‘θα το δούμε’ ή ότι ‘η διαδικασία είναι δυναμική’. Ποτέ δεν είχατε σκοπό να κληθούν οι μάρτυρες που θα έριχναν φως στην υπόθεση, ακριβώς επειδή ο σκοπός της πλειοψηφίας από την αρχή ήταν η συγκάλυψη. Με αυτή την ευκαιρία όμως, θα κάνω μια μικρή αναδρομή, για να αποδείξω τη συγκάλυψη αυτή.

Η κυβερνητική πλειοψηφία επέλεξε να γίνει Εξεταστική, αντί Προανακριτικής Επιτροπής. Με το ‘καλημέρα’ είχαμε αποκλεισμό μελών της Επιτροπής – αναφέρομαι στην κα Κωνσταντοπούλου. Ξεκίνησε η διερεύνηση από τη δεκαετία του ‘90, εξετάστηκαν ως μάρτυρες Υπουργοί τριών δεκαετιών. Υπάρχει φυσικά μια έμμεση εμπλοκή σε σχέση με τους πόρους, για τα έργα που χάθηκαν - έχω καταθέσει πολλά στοιχεία στην Επιτροπή γι’ αυτά. Το ότι δόθηκαν δισεκατομμύρια για το σιδηρόδρομο – τρία Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, το Ταμείο Συνοχής, ΕΣΠΑ κτλ, μεταξύ των οποίων και για τηλεδιοίκηση και τηλεδιαχείριση – και τελικά τίποτα. Έχω αναφερθεί για τα 10 δισεκατομμύρια ετήσιο λειτουργικό έλλειμμα του ΟΣΕ τη δεκαετία 2000-2010, επειδή ο Οργανισμός δανειζόταν για να κρύβει κρατικά ελλείμματα. Ενώ ας μην ξεχνάμε πόσα έργα ξεκίνησαν τη δεκαετία του ‘90 για να τελειώσουν το 2018. . Αποκλεισμός μαρτύρων: Έχει φανεί ότι με τους μάρτυρες ‘κλειδιά’ που αποκλείστηκαν δεν μπορεί να λειτουργήσει η Επιτροπή. Παράδειγμα, σε σχέση με τα τεχνικά θέματα, δε γίνεται να βγάλουμε άκρη, αν δεν έρθει ο κ. Κατσιούλης σε κατ’ αντιπαράστασην εξέταση. Κι ενώ παράλληλα, ακούστηκαν πάρα πολλά ψέματα από συγκεκριμένους μάρτυρες. Κλήση μαρτύρων χωρίς αξιολόγηση και κριτήρια: Έχω ρωτήσει επανειλημμένως ποια είναι τα κριτήρια, με βάση τα οποία επιλέχθηκαν κάποιοι μάρτυρες ή ακόμα και για ποιο λόγο επιλέχθηκε η συγκεκριμένη σειρά - δε μου δόθηκε ποτέ καμία απάντηση. Οι περισσότεροι όμως – όπου μπορούσε βέβαια η πλειοψηφία - ήταν μάρτυρες υπεράσπισης του κ. Καραμανλή: φιλικές στη ΝΔ διοικήσεις, συνδικαλιστές – όχι ο κ. Γενιδούνιας – πολλοί που είναι στην ανακριτική διαδικασία, άρα δε θα απαντούσαν κτλ. Πού είναι ο Κατσιούλης, πού είναι ο Σπηλιόπουλος, πού είναι ο Τσαλίδης, πού είναι ο Τριαντόπουλος, πού είναι και οι εμπειρογνώμονες των οικογενειών; Διότι, όπως και να τελειώσει η Εξεταστική Επιτροπή, η ‘μαύρη τρύπα’ της πυρκαγιάς θα μείνει μαύρη τρύπα. Κανείς μας δεν έχει γνώση γι’ αυτό και δεν έχει έρθει κανείς μάρτυρας να απαντήσε Ήρθε μάρτυρας για να εξετάσουμε τη Σύμβαση 717 εκ μέρους της κοινοπραξίας, ο οποίος παραιτήθηκε τον Ιανουάριο του 2020. Άρα μπορούσαμε να εξετάσουμε μια σύμβαση που ισχύει από το 2014 μέχρι και σήμερα, μόνο μέχρι το 2019. Φαίνεται ότι το διάστημα 2020-2021 που είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, δε χρειάζεται να το εξετάσει η Επιτροπή – ή έτσι τουλάχιστον πιστεύει η πλειοψηφία. Δεν έγινε δεκτό από την κυβερνητική πλειοψηφία και το αίτημα των οικογενειών να σταματήσουν οι εργασίες της Επιτροπής, ώστε να τελειώσει η προανάκριση αφενός, για να μπορούν να απαντούν όλοι οι μάρτυρες, αλλά επίσης κι επειδή πιθανόν από τη διαδικασία της προανάκρισης, να προέκυπτε ανάγκη να κληθούν κι άλλοι μάρτυρες. Το είχαμε συμφωνήσει και δεν έγινε. Πρόκειται για αίτημα λογικό, βέβαια μόνο αν θέλεις να διερευνήσεις και όχι αν θέλεις να συγκαλύψεις. Κατασυκοφάντηση μαρτύρων: Αυτό ισχύει ειδικά για τον κ. Kατσιούλη. Γιατί έγινε αυτή η αποδόμηση του χαρακτήρα ενός μάρτυρα, για να μην έρθει εδώ; Εγώ να δεχτώ ότι δεν είναι καλοί όλοι οι άνθρωποι που καλούμε ως μάρτυρες. Δε θα έρθουν όμως εδώ να πουν αυτό που ξέρουν; Ποια λογική είναι αυτή; Απαράδεκτη έκθεση σε ό,τι αφορά την υγεία του μηχανοδηγού - έγινε και το αντίστοιχο εξώδικο από την οικογένεια. Δικογραφία δεν έχουμε, ούτε πολλά έγγραφα.

Ειδικά σε ό,τι αφορά την εξέταση κάποιων μαρτύρων, για παράδειγμα του κ. Τερεζάκη, του κ. Βίνη, του κ. Καραμανλή, υπήρξε μεθόδευση και ήταν η ίδια: Στημένες ερωτήσεις, πολλές φορές άσχετες – δεν μπορώ να μην σχολιάσω ερώτηση προς τον κ. Τερεζάκη από Βουλευτή της πλειοψηφίας, «τι ήταν αυτό που σας έκανε να ασχοληθείτε με το σιδηρόδρομο».

Επίσης, κάθε φορά που τίθετο ερώτηση από την αντιπολίτευση - που η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές ήταν πιεστικές και δύσκολες, για να εκμαιεύσουν μια απάντηση, αλλά θα έριχναν φως στην υπόθεση - άρχιζε η χορωδία. Έξαλλοι οι συνάδελφοι της πλειοψηφίας διέκοπταν και μάλιστα με μέθοδο. Άρχιζαν από τα πίσω έδρανα, έρχονταν στη μέση, συνέχιζαν και στο τέλος βεβαίως κορύφωνε με τον εισηγητή της πλειοψηφίας. Εντωμεταξύ χανόταν και η ψυχραιμία – κι εμείς τη χάναμε – και τότε επενέβαινε το Προεδρείο. Αγανακτισμένος ο Πρόεδρος, καμιά φορά και η Αντιπρόεδρος, πότε ως απουσιολόγος, πότε ως γυμνασιάρχης κ.ο.κ. Είναι πραγματικά πιο αποδοτικό να λέει κανείς πολλά ψέματα, ή καλύτερα μόνο ψέματα, παρά λίγα. Τα λίγα μπορεί κάποιος να τα αποδομήσει. Τα συνεχόμενα, τα ξεδιάντροπα, τα ανερμάτιστα ψέματα πώς να τα απαντήσεις, ειδικά σε ένα τέτοιο περιβάλλον; Στην Εξεταστική Επιτροπή δηλαδή, όπου το Προεδρείο και οι Βουλευτές της πλειοψηφίας δεν επιτρέπουν δύσκολες ερωτήσεις. Εν χορώ ή τάχα αυθορμήτως, ή θυμωμένοι, ή θιγμένοι, ή γιατί έτσι θέλουν τέλος πάντων, διακόπτουν, φωνάζουν, προσβάλουν.

Όλα αυτά φάνηκαν ιδιαίτερα κατά την εξέταση του κ. Καραμανλή. Μέσα σ’ αυτό λοιπόν το εντελώς προστατευμένο περιβάλλον, εμφανίστηκε προετοιμασμένος και διαβασμένος και ξαναείπε το αφήγημα περί ‘ανθρώπινου λάθους’. Οι ψευδείς απαντήσεις ανά θέμα ήταν γραμμένες μπροστά του, ακόμα και την οδύνη του τη διάβασε μέσα από το κείμενο. Επειδή τα χαρτιά που είχε όμως ήταν πολλά και έπρεπε να τα διαβάσει όλα, απαντούσε εφ’ όλης της ύλης, ό,τι ερώτηση και να του γινόταν, επομένως ήταν πολύ δύσκολο να τεθούν πολλές ερωτήσεις, γιατί το Προεδρείο κρατούσε ρολόι, καρότο και μαστίγιο. Το ψέμα όμως έχει κοντά ποδάρια. Σήμερα θα μπορούσε να είναι η τελευταία ευκαιρία της πλειοψηφίας να σώσει ό,τι μπορεί να σωθεί από την αξιοπιστία της. Όμως δεν το κάνει. Εμείς όμως δεν μπορούμε να συμπράξουμε έτι περαιτέρω στη συγκάλυψη. Ελπίζουμε ότι οι δικαστικές αρχές θα αξιοποιήσουν τα στοιχεία που καταθέσαμε, τα οποία θεωρώ ότι ήταν αρκετά - μετά δυσκολιών φυσικά, αλλά τα καταθέσαμε. Και κάτι τελευταίο. Ως μέλη της Επιτροπής είχαμε χρέος να εκπροσωπήσουμε τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Θα μπορούσα να καλέσω τα μέλη της κυβερνητικής πλειοψηφίας να ακούσουν τη συνείδησή τους, όπως και όταν ψήφισαν για στο νομοσχέδιο του γάμου για όλους. Τώρα δυστυχώς είναι αργά.

Δεν κάνουν το ίδιο για ένα τόσο σοβαρό έγκλημα, με 57 ανθρώπους. Ακούσαμε ότι επενδύουμε στον ανθρώπινο πόνο. Η κυβερνητική πλειοψηφία όμως είναι εκείνη που έχει έλλειψη ενσυναίσθησης για τον ανθρώπινο πόνο. Για το έγκλημα στα Τέμπη, από την Εξεταστική Επιτροπή θα βγουν 9 πορίσματα, το ένα θα είναι της πλειοψηφίας. Και τελικά η Επιτροπή αυτή θα καταγραφεί στις Εξεταστικές Επιτροπές της Ελληνικής Βουλής, ως η πιο απροκάλυπτη συγκάλυψη στην ιστορία της. Εμείς ως ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ δεν μπορούμε να γίνουμε συνένοχοι σ’ αυτή τη μεθόδευση. Θα αποχωρήσουμε και θα μας κρίνει – και θα κρίνει και την κυβερνητική πλειοψηφία - ο ελληνικός λαός».

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος - Καταγγελία: Δάσκαλος καράτε ασέγλησε σε ανήλικη

WTA: Η Σάκκαρη ξεκίνησε με νίκη στο Ντουμπάι

myDATA - ΑΑΔΕ: Νέες εκδόσεις για το timologio

Κλείνει η αυλαία της Εξεταστικής για το έγκλημα των Τεμπών με τίτλο ‘συγκάλυψη