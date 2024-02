Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις της “διπολικής” Τρίτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

“Σήμερα δεν ξέρω εάν είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα ή αν είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα” είπε αρχικά η αστρολόγος.

“Η Αφροδίτη μπορεί να φέρει πάρα πολλά χρήματα ή έρωτα μεγάλο και να δώσει πραγματικά φτερά σε κάποια ζώδια και η πανσέληνος που προετοιμάζεται από τώρα, ο Ήλιος μπήκε στα ψάρια… φέρνει πράγματα περίεργα και ανατροπές για αυτό θα πρέπει να προσέξουμε να μην κάνουμε πολύ σημαντικά πράγματα τις επόμενες ημέρες”, είπε ακόμη η Λίτσα Πατέρα.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας κοντά της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

