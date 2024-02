Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ - Πολιτική Γραμματεία: Σε τεντωμένο σχοινί η ενότητα του κόμματος

Αιχμές κατά του Στέφανου Κασσελάκη αφήνουν οι Ραγκούσης, Ζαχαριάδης, Θεοχαρόπουλος και Τσίπρας.

Σε τεντωμένο σχοινί κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ λίγες ώρες πριν τη νέα συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Ο Στέφανος Κασσελάκης από το Λονδίνο υπεραμύνθηκε της απόφασης του για το ερωτηματολόγιο που άναψε φωτιές στο εσωτερικό του κόμματος.

«Πως ένα κόμμα φοβάται να ακούσει τα μέλη του και περιμένει να κυβερνήσει στο μέλλον; Να ακούσεις τα μέλη σου, τον κόσμο που δίνει χρήματα, χτυπά πόρτες, πολλαπλασιάζει τα μηνύματα σου.

Ας μιλήσουμε μαζί τους. Και επιτρέψτε μου να συνοψίσω το νόημα. Αν οι δομές του ΣΥΡΙΖΑ λειτουργούσαν σωστά, δεν θα έπρεπε να ήμουν Πρόεδρος σήμερα.»

Η Πολιτική Γραμματεία που συνεδρίασε χθες παρά την απουσία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, σε βαρύ

κλίμα μετά την επιστολή Κασσελάκη, μετά από 6 ώρες αποφάσισε να συνεδριάσει σήμερα εκ νέου για να λάβει τις τελικές της αποφάσεις.

Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει «Είμαστε κόμμα μελών, όχι κόμμα στελεχών και, βεβαίως, όχι ένα αρχηγικό κόμμα. Η ΠΓ καλεί τα μέλη του κόμματος από την κορυφή μέχρι τη βάση να δώσουν ενωμένα τους αγώνες που έρχονται στο συνέδριο του κόμματος. Σε αυτό τον αγώνα οι χίμαιρες και τα σενάρια συνωμοσιολογίας δεν πρέπει και ούτε αφορούν κανένα στο ΣΥΡΙΖΑ.»

Η επιστολή δε που έλαβαν από τον Στέφανο Κασσελάκη, και η άρνηση του να μετάσχει έστω διαδικτυακά στη συνεδρίαση προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.

Ο Κώστας Ζαχαριάδης,μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στην εκμπομπή ''Καλημέρα Ελλάδα'' ανέφερε «Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του Κασσελάκη. Εκλέξαμε πρόεδρο και αυτό δεν το αρνείται κανένας, δεν εκλέξαμε μονάρχη».

Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος μιλώντας επίσης στην εκπομπή ''Καλημέρα Ελλάδα'' δήλωσε «Εκλέχθηκε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ίδρυσε νέο κόμμα.»

Ο Γιάννης Ραγκούσης μιλώντας σε πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΙ εξέφρασε και αυτός τις αντιρρήσεις του για την στάση του Στέφανου Κασσελάκη «Δεν μπορεί ο Πρόεδρος να μας κατηγορεί για κάτι που δεν υφίσταται» είπε χαρακτηριστικά.

Θέμα ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και πριν τις ευρωεκλογές, άνοιξε ο διευθυντής της Κ.Ο. του κόμματος Γιώργος Τσίπρας αφήνοντας αιχμές για τον Στέφανο Κασσελάκη.

Ο κ. Τσίπρας, μιλώντας στα «Παραπολιτικά 90,1», εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πάει στις εκλογές με τον Στέφανο Κασσελάκη, «αλλά αν δεν υπάρξει συνεννόηση μαζί του να βρούμε ένα άλλο πρόσωπο που θα συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά για να πάμε στις ευρωεκλογές».

Στο τραπέζι της Πολιτικής Γραμματείας έπεσε η πρόταση για έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ακόμη και για αναβολή του συνεδρίου, ωστόσο προκρίθηκε η λύση μιας νέας συνεδρίασης του οργάνου ώστε να δοθεί η ευκαιρία στον Στέφανο Κασσελάκη να δώσει το παρών και να πέσουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης.

