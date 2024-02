Τεχνολογία - Επιστήμη

“Brave New Greece”: το σπίτι του μέλλοντος (εικόνες)

Το "σπίτι του μέλλοντος" επιχειρεί να περιγράψει η εκπομπή "Brave New Greece". Μια "γεύση" από το επεισόδιο της Παρασκευής.

Η εκπομπή του ΑΝΤ1 «BRAVE NEW GREECE» με ξεναγό τη CEO της αθηΝΕΑς, Μαριάννα Σκυλακάκη, έρχεται για να μας υπενθυμίσει πως το μέλλον δεν είναι εκεί μόνο για να μας προβληματίζει. Είναι εκεί για να μας προκαλεί ενθουσιασμό και να μας κάνει να ονειρευόμαστε νέα όρια για το τι είναι εφικτό. Για το πώς θα κάνουμε τις ζωές μας καλύτερες. Αρκεί να το κατανοήσουμε καλύτερα. Αρκεί να δούμε πώς θα προκύψει, μέσα από τις αντιθέσεις και τις αντιφάσεις της Ελλάδας του σήμερα. Το «BRAVE NEW GREECE» δίνει βήμα σε κορυφαίους ειδικούς, επιστήμονες, thought-leaders και innovators, οι οποίοι μιλούν για τις νέες τάσεις που θα διαμορφώσουν το αύριο.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 24:00 ΣΤΟΝ ΑΝΤ1

#BraveNewHome

Το σπίτι του μέλλοντος είναι εδώ

Το σπίτι είναι καταφύγιο, αλλά και χώρος πολύτιμου βιωμένου χρόνου. Αν και η φιλοσοφία του κατοικείν παραμένει ίδια εδώ και πολλές δεκαετίες, οι δυνατότητες του «έξυπνου» σπιτιού δημιουργούν νέα προοπτική. Μπορεί, πράγματι, η κατοικία να λειτουργήσει ως έξυπνος, συμβιωτικός οργανισμός που «ακούει» τις ανάγκες των ενοίκων της; Ποιες είναι οι αναδυόμενες τάσεις; Το νέο επεισόδιο της εκπομπής #BraveNewGreece με τίτλο #BraveNewHome φιλοδοξεί να περιγράψει το πώς μετεξελίσσεται το σπίτι σε σχέση και με τις συνθήκες που προκύπτουν στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Ποιες προκλήσεις δημιουργούνται για την κατοικία από την κλιματική αλλαγή; Ποιο ρόλο καλείται να διαδραματίσει κατά τη μετάβαση σε μια κοινωνία και οικονομία μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου; Επαρκεί το υφιστάμενο απόθεμα ακινήτων να καλύψει τη ζήτηση για στέγη;

Αναζητώντας απαντήσεις, συνομιλούμε με ειδικούς στον τομέα της ανάπτυξης ακινήτων και μεταβαίνουμε στις εγκαταστάσεις της Alumil στη Θεσσαλονίκη και στο Κιλκίς. Η ελληνική βιομηχανία αλουμινίου έχει δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο καινοτόμων προϊόντων, που έχουν τοποθετηθεί σε εμβληματικά κτίρια ανά τον κόσμο. Η εκπομπή επισκέπτεται και το «Έξυπνο Σπίτι» του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, ένα πρότυπο και υπερσύγχρονο ενεργειακό κτίριο. Η τεχνολογία ανατρέπει όλα όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για το σπίτι, το οποίο έχει αποκτήσει διακριτό ρόλο και στη μάχη εναντίον της κλιματικής αλλαγής.

Στην κάμερα της εκπομπής μιλούν οι: Θωμάς Δοξιάδης (Αρχιτέκτονας & Iδρυτής, doxiadis+), Γιάννης Περρωτής (Επικεφαλής, CBRE Atria), Γιώργος Μυλωνάς (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Alumil), Απόστολος Καλογιαννίδης (Engineering Specialist, Τμήμα Διεθνών Έργων, Alumil), Ιωάννης Τσουλφαΐδης (Διευθυντής Παραγωγής, Alumil), Βασιλική Τζίκα (Διευθύντρια, Architectural Aluminium Academy), Χάρης Ολυμπίδης (Επικεφαλής, IP Integrators), Ζωή Μπουτοπούλου (Συντονίστρια, IsZEB Cluster & Υπεύθυνη Ενεργειακών Υποδομών, ΕΚΕΤΑ), Δρ. Δήμος Ιωαννίδης (Επιστημονικός Σύμβουλος, I4byDesign).

«BRAVE NEW GREECE» με τη Μαριάννα Σκυλακάκη, Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου στις 24:00 στον ΑΝΤ1.

Μείνετε συντονισμένοι γιατί το μέλλον προδιαγράφεται συναρπαστικό!

Δείτε το trailer:

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Παρουσίαση / Σενάριο: Μαριάννα Σκυλακάκη

Σκηνοθεσία: Πάνος Θ. Μελίδης

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Δελεβέγκος

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Δημήτρης Ζωγραφάκης

Σύμβουλοι Παραγωγής: Νίκος Βερβερίδης, Κωνσταντίνος Τζώρτζης

Εκτέλεση Παραγωγής: Πέτρος Αδαμαντίδης

Παραγωγή: αθηΝΕΑ x ελc productions