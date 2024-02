Κοινωνία

Αγρότες: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς γίνεται η κίνηση των οχημάτων, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

-

Πρώτοι έφθασαν στο κέντρο οι αγρότες της Εύβοιας, οι οποίοι συναντήθηκαν λίγο πριν τις 12:00 στα διόδια των Αφιδνών με το κονβόι των τρακτέρ που αναχώρησε από το Κάστρο Βοιωτίας. Κλειστοί είναι κεντρικοί δρόμοι στην Αθήνα, καθώς τα πρώτα τρακτέρ έχουν φτάσει ήδη στην Αθήνα.

Η προσυγκέντρωση στην πρωτεύουσα έχει οριστεί για τις 17:30 στην πλατεία Ομονοίας και στη συνέχεια στις 18:30 όλοι μαζί θα κατευθυνθούν προς το Σύνταγμα.

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Πανεπιστημίου και Αγ. Κωνσταντίνου προχώρησε η ΕΛΑΣ λόγω της διέλευσης του κονβόι των τρακτέρ, που κατευθύνονται στην πλατεία Συντάγματος για το παναγροτικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 18:30.

Παράλληλα σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ αποδόθηκε στη κυκλοφορία η λεωφόρος Αθηνών.

Έκτακτα μέτρα

Λόγω της συγκέντρωσης στο Σύνταγμα υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην Λ. Βασ. Αμαλίας από το ύψος της οδού Αθαν. Διάκου και της Λ. Βασιλ. Σοφίας από το ύψος της οδού Σέκκερη.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στις οδούς Σταδίου και στην Λεωφόρο Αθηνών.

Η εκπρόσωπος Τύπου Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμος Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου δήλωσε πως:

«Λόγω της κίνησης των αγροτών προς το κέντρο της Αθήνας, σας ενημερώνουμε ότι μέσα στην επόμενη ώρα η Τροχαία συμπληρωματικά θα εφαρμόσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκειμένου να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια τόσο η μετακίνηση των αγροτών όσο και η κίνηση των υπόλοιπων πολιτών στην περιοχή.

Ειδικότερα, θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μετά τη Λεωφόρο Αθηνών και στον οδικό άξονα που περιλαμβάνει τις οδούς Δεληγιώργη, Πειραιώς, Σταδίου, Φιλελλήνων και Ξενοφώντος.

Υπενθυμίζεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου, την πλατεία Ομονοίας και την οδό Πανεπιστημίου.

Παρακαλούνται οι πολίτες να αποφύγουν τη μετακίνησή τους στους ανωτέρω οδικούς άξονες μέχρι την ολοκλήρωση των κινητοποιήσεων».





Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος - Καταγγελία: Δάσκαλος καράτε ασέγλησε σε ανήλικη

WTA: Η Σάκκαρη ξεκίνησε με νίκη στο Ντουμπάι

myDATA - ΑΑΔΕ: Νέες εκδόσεις για το timologio