Κοινωνία

Μενίδι: Μαθητές ασέλγησαν σε ανήλικο

Οι γονείς του θύματος προκάλεσαν φασαρία και ήρθαν σε ρήξη με τους δράστες και την διευθύντρια του σχολείου.

Δεν μπορεί να χωρέσει ο ανθρώπινος νους τα όσα διαδραματίστηκαν σε Γυμνάσιο Αχαρνών, με δυο ανήλικα να κακοποιούν σεξουαλικά άλλο ανήλικο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του efoni.gr, αλλά και μαρτυρίες μαθητών του Γυμνασίου Αχαρνών, την περασμένη Παρασκευή (16/2) δύο ανήλικοι μαθητές της Δευτέρας και Τρίτης Γυμνασίου αφού κορόιδεψαν έντονα μικρότερο συμμαθητή τους, μετά το πέρας των μαθημάτων προέβησαν σε εξευτελιστικές πράξεις απέναντι στον 12χρονο μαθητή.

Αρχικά του αφαίρεσαν τόσο τα ρούχα όσο και τα εσώρουχα του και στη συνέχεια ασέλγησαν σεξουαλικά σε βάρος του 12χρονου. Ο 12χρονος ενημέρωσε τους γονείς του και την Δευτέρα (19/2) εκείνοι βρέθηκαν στο σχολείο για να αντιμετωπίσουν οι ίδιοι τους ανήλικους δράστες που ασέλγησαν σε βάρος του παιδιού τους.

Οι γονείς προκάλεσαν μεγάλη φασαρία και ήρθαν σε ρήξη τόσο με τους φερόμενους ως δράστες όσο και με την διευθύντρια του σχολείου, ενώ αναγκάστηκε να παρέμβει η Αστυνομία προχωρώντας σε προσαγωγή των γονέων όσο και της διευθύντριας στο τμήμα.

Oι δύο ανήλικοι οδηγήθηκαν στο κρατητήριο.

Σήμερα Τρίτη, οι μαθητές του σχολείου έκλεισαν το σχολείο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ενδοσχολική βία.

