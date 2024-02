Life

“Παγιδευμένοι”: Sneak preview από το επεισόδιο της Τρίτη (εικόνες)

Δείτε πρώτοι σκηνές από το νέο επεισόδιο της σειράς "Παγιδευμένοι" του ΑΝΤ1.

Οι «Παγιδευμένοι», που έχουν δημιουργήσει φανατικό κοινό με τη δυνατή πλοκή της ιστορίας τους, τις έντονες συγκινήσεις και τις μεγάλες ανατροπές, έρχονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ

Τρίτη 20 Φεβρουαρίου

Επεισόδιο 36

«Το σωστό είναι σωστό, ακόμα κι αν όλοι είναι εναντίον του…

Και το άδικο είναι άδικο, ακόμα κι αν όλοι είναι υπέρ του…»

William Penn

Υπό τον φόβο των εξελίξεων, η ήδη συναισθηματικά φορτισμένη Άννα είναι σε εγρήγορση.

Κι ενώ ο Δημήτρης σκέφτεται πώς θα ανακαλύψει αν όντως η Λίνα σκότωσε τον Άκη, το βίντεο που του στέλνει ανώνυμα ο Αλέκος, έρχεται να το επιβεβαιώσει. Το σοκ του μεγαλώνει, όταν - αποκαλύπτοντας αυτή την πληροφορία στην Άννα - θα καταλάβει ότι εκείνη το γνώριζε.

Ένα μεγάλο δίλημμα ορθώνεται μπροστά τους και έχουν να επιλέξουν ανάμεσα στη σχέση τους, τις οικογένειές τους και τις αξίες τους.

Και οι δύο θα κληθούν να πάρουν σκληρές και επώδυνες αποφάσεις.





Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον Β’ κύκλο μπαίνουν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης. Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

#Pagidevmenoi

