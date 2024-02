Αθλητικά

Ολυμπιονίκες: Ορκίστηκαν έφεδροι αξιωματικοί (εικόνες)

Οι Ολυμπιονίκες του Ρίο και του Τόκιο, ορκίστηκαν παρουσία των Υπουργών Αθλητισμού και Εθνικής Άμυνας.

Ορκίστηκαν σήμερα, Τρίτη 20 Φεβρουαρίου ως Εφέδροι Αξιωματικοί, οι Έλληνες Ολυμπιονίκες από το Ρίο το 2016 και από το Τόκιο το 2021, παρουσία μεταξύ άλλων, του Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, του υφυπουργού Γιάννη Κεφαλογιάννη και της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Γ. Βρούτσης συνεχάρη τους αθλητές για αυτή την μέγιστη τιμή, όπως την χαρακτήρισε με ανάρτηση του στα social media.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας... δυναμώνουν.

Ορκωμοσία των Ολυμπιονικών μας ως Εφέδρων Αξιωματικών των τριών κλάδων (πεζικό, ναυτικό και αεροπορία), από το Ρίο το 2016 και το Τόκιο το 2021, μαζί με τον ΥΕΘΑ, Νίκο Δένδια, τον Υφυπουργό, Γιάννη Κεφαλογιάννη και την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Πετρούνιας, ο Μάντης, ο Καγιαλής, ο Τεντόγλου, ο Ντούσκος, οι 12 από τους 13 πολίστες της Εθνικής ομάδας των ανδρών και η Παπαδοπούλου (από τους ΟΑ στο Πεκίνο το 2008) ορκίστηκαν πίστη στο Σύνταγμα!

Θα υπηρετήσουν το στράτευμα και την Πατρίδα με την ίδια αφοσίωση και τις ίδιες αξίες που μέσω του Αθλητισμού σήκωσαν την ελληνική σημαία όσο πιο ψηλά γινόταν, κάνοντάς μας περήφανους και διαφημίζοντας την Ελλάδα στα πέρατα του κόσμου.\

Απομένουν η Κορακάκη, η Στεφανίδη και ο Μουρίκης, που θα δώσουν τον όρκο εν ευθέτω χρόνο, καθώς δεν μπορούσαν σήμερα να παραβρεθούν.

Η Πολιτεία αποδίδει στους Ολυμπιονίκες μας τη μέγιστη τιμή, όπως τους αρμόζει.

Ως πρότυπα, ειδικά για τη νέα γενιά!΄

Κι αυτή την αξιακή πράξη υποσχέθηκαν όλοι τους να συνεχίσουν να την επιστρέφουν, πολλαπλάσια, στην κοινωνία μας».

Και ο Ν. Δένδιας συνεχάρη τους Ολυμπιονίκες. Τιμάμε σήμερα τους Ολυμπιονίκες μας που ορκίσθηκαν αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, ως πηγή έμπνευσης, με τις επιδόσεις τους και το ταλέντο τους. Οι διακρίσεις τις οποίες έχουν πετύχει αντικατοπτρίζουν αφοσίωση και διαρκή προσπάθεια και αποτελούν πρότυπο για το κοινωνικό σύνολο. Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας , στην τελετή ορκωμοσίας των εφέδρων εν ενέργεια αξιωματικών Ολυμπιονικών στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ).

«Ιδίως στην εποχή μας, όταν όλοι αναζητούμε πρότυπα», συνέχισε, «αναζητείται σπίθα έμπνευσης, πηγή έμπνευσης που νοηματοδοτεί την ανθρώπινη παρουσία πέραν ενός στενού προσωπικού εγωκεντρισμού. Και αναζητούμε πέραν της αριστείας τη διάθεση προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο»

«Ως αθλητές της πατρίδας μας περιμένω από εσάς να προσλάβετε και να ανταποκριθείτε στο σημαντικότατο ρόλο του εθνικού και κοινωνικού προτύπου που πανηγυρικά σας ανατίθεται με τη στολή του Έλληνα αξιωματικού την οποία φέρετε» συμπλήρωσε ο κ. Δένδιας.

