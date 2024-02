Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ - Κασσελάκης στην ΠΓ: Στήριξη ως τις εθνικές εκλογές ή φέρτε μου αντίπαλο στο Συνέδριο

Τελεσίγραφο του Στέφανου Κασσελάκη, ο οποίος ζήτησε καθαρές θέσεις στήριξης απο τα κορυφαία στελέχη, αλλιώς θα προκηρύξει εσωκομματικές εκλογές στο Συνέδριο.

Ο Στέφανος Κασσελάκης σήκωσε το γάντι απέναντι στους αμφισβητίες του μέσα στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. «Ή πρόεδρος μέχρι τις εκλογές ή αναβάπτιση στο Συνέδριο» φέρεται να είπε ο κ. Κασσελάκης, απευθυνόμενος στα μέλη του καθοδηγητικού οργάνου.

«Ζητώ αναβαπτιση της βούλησης και εντολής των μελών αν δεν με εμπιστεύεστε. Σέβομαι τα όργανα, είμαι συλλογικός παρά τα ότι δεν υπάρχει συλλογική διαδικασία που να μην υπήρξαν διαρροές. Πώς μπορεί να λειτουργεί ένα όργανο αν δεν σέβεστε και οι ίδιοι τη διαδικασία; Αν κάποιος με αμφισβητεί να το κάνει εδώ τώρα, όπως είμαστε. Εγώ δεν θα γίνω Ιφιγένεια» είπε κατά πληροφορίες ο κ. Κασσελάκης.

Σύμφωνα με άλλες πηγές ο κ. Κασσελάκης διεμήνυσε «ή με στηρίζετε ή βρείτε ανταγωνιστή να κονταροχτυπηθούμε στο Συνέδριο».

Εν συνεχεία σηκώθηκε και αποχώρησε από τη συνεδρίαση.

Νωρίτερα, σε δηλώσεις του έξω από την Κουμουνδούρου, ο κ. Κασσελάκης σχολίασε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει και αυτό θα το δείτε πολύ σύντομα».

«Διαβάζω να λένε ''χωριστά από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ο Κασσελάκης στο Σύνταγμα, ανέβηκε σε τρακτέρ''. Πόσο ψέμα μπορεί να είναι αυτό, χωριστά από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ήμουν εκεί μαζί τους. Επιτέλους, αυτή η προπαγάνδα εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να τελειώνει. Από όλα τα μίντια. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει και αυτό θα το δείτε πολύ σύντομα» είπε ο κ. Κασσελάκης.

Πριν από την άφιξη του γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κασσελάκης έδωσε το «παρών» στο συλλαλητήριο των αγροτών στο Σύνταγμα. Εκεί, μεταδίδοντας live κάθε του κίνηση, συνομίλησε με τους αγρότες και έβγαλε φωτογραφίες.

«Οι αγρότες αγκομαχούν για να επιβιώσουν. Οι καταναλωτές αγκομαχούν να επιβιώσουν. Υπάρχει ένα καρτέλ στη μέση, μεσάζοντες και ολιγοπώλια. Να επέμβει το κράτος άμεσα. Να μην υπάρχει αυτή η κοροϊδία. Να καταργηθεί ο φόρος στο αγροτικό πετρέλαιο μόνιμα. Να υπάρχει πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα. Επιτέλους, να γίνει μια ρύθμιση οφειλών, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μη δουν τη γη τους να πηγαίνει στη ρευστοποίηση. Απλά πράγματα να γίνουν άμεσα», δήλωσε ο κ. Κασσελάκης από το κέντρο της Αθήνας.





