Αθήνα - Δικαστήρια: Ποια μέρα θα παραμείνουν κλειστά

Καθολική αποχή των δικηγόρων την ημέρα της ψήφισης στη Βουλή του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών αποφάσισε καθολική αποχή των δικηγόρων την ημέρα της ψήφισης στη Βουλή του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, δηλαδή την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024.

Ακόμη, αποφάσισαν 3ωρη αποχή από τα καθήκοντά τους κατά τις ώρες 12 μ. έως και 3μ.μ. στις 28-2-2024, ημέρα μνήμης για τα θύματα του δυστυχήματος των Τεμπών, με παράλληλες δράσεις για το ζήτημα αυτό την ίδια ημέρα, όπως είναι κατάθεση υπομνήματος των Δικηγορικών Συλλόγων στον Ειδικό Εφέτη Ανακριτή στη Λάρισα ως νομιμοποιηθέντων διαδίκων στην διενεργούμενη προανάκριση, συνέντευξη Τύπου και κατάθεση στεφάνου στον τόπο του δυστυχήματος, κ.λπ.

Τέλος, για την ερχόμενη Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για τα οικονομικά αιτήματα του κλάδου.

