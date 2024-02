Αθλητικά

Σέφιλντ Γιουνάιτεντ: Πρόστιμο 11500 λίρες για ένα... σάντουιτς! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί επιβλήθηκε η τιμωρία και ο προπονητής κλήθηκε να πληρώσει τόσο υψηλό πρόστιμο για ένα σάντουιτς που... έτρωγε άλλος παράγοντας του αγώνα.

-

Πρόστιμο 11.500 λιρών επιβλήθηκε στον προπονητή της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, Κρις Γουίλντερ, για σχόλια που έκανε για τους διαιτητές, στην ήττα (3-2) της ομάδας του στην Premier League από την Κρίσταλ Πάλας τον περασμένο μήνα.

Ο Γουίλντερ ήταν δυσαρεστημένος με τις αποφάσεις τους κατά τη διάρκεια του αγώνα και μετά τον αγώνα έκανε ανάλογα σχόλια. Κατηγόρησε επίσης τον βοηθό ενός διαιτητή για ασέβεια επειδή συνέχισε να τρώει ένα σάντουιτς, ενώ ο Γουάιλντερ προσπαθούσε να μιλήσει με τον διαιτητή Τόνι Χάρινγκτον μετά το παιχνίδι.

Κατηγορήθηκε για παραβίαση των κανονισμών σε σχέση με τα σχόλιά του μετά τον αγώνα, αφού σύμφωνα με την αγγλική ομοσπονδία (FA) συνιστούσαν «ανάρμοστη συμπεριφορά, καθώς υπονοούσαν μεροληψία ή επίθεση στην ακεραιότητα του διαιτητή, ή των διαιτητών γενικά».

Ανακοίνωση της FA ανέφερε ότι ο Γουίλντερ είχε αποδεχθεί την κατηγορία του και ότι μια ανεξάρτητη ρυθμιστική επιτροπή είχε επιβάλει το πρόστιμο.

Ο θυμός του Γουίλντερ πυροδοτήθηκε όταν ο τερματοφύλακάς του Ίβο Γκρμπιτς αναγκάστηκε να αποχωρήσει με διάσειση μετά από σύγκρουση με τον Ζαν-Φιλίπ Μαρετα της Κρίσταλ Πάλας, που δεν δέχθηκε κίτρινη κάρτα.

«Είναι άλλη μια γελοία εμφάνιση από τον διαιτητή. Μου είπε ένας διαιτητής της Premier League, ο οποίος είναι ειλικρινής, "ετοιμαστείτε, γιατί κάθε αυστηρή απόφαση θα είναι εναντίον σας, κάθε 50-50 θα είναι εναντίον σας"», είπε ο Γουίλντερ στη συνέντευξη Τύπου του μετά τον αγώνα.

«Κάθε αυστηρή απόφαση είναι εναντίον μας. Δεν κοιτάζω πίσω τους τελευταίους δέκα αγώνες, αλλά μεγαλύτερη περίοδο, πριν να είμαι κι εγώ εδώ. Ίσως η διαδικασία σκέψης είναι ότι, "δεν θα μείνουν πολύ σε αυτή την κατηγορία και μπορεί να διαιτητεύσω την άλλη ομάδα την επόμενη χρονιά, οπότε δεν θέλω να στενοχωρήσω πάρα πολύ κόσμο».

Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με 13 βαθμούς σε 25 αγώνες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρότες - Σύνταγμα: Μαζική η συμμετοχή στο συλλαλητήριο (εικόνες)

ΑΠΘ - Νομική: "Χάθηκε" το εξάμηνο, δεν θα γίνει η Εξεταστική

Ρόδος: Πέθανε 5χρονο κορίτσι - Πριν χρόνια είχε φύγει από την ζωή και η αδελφή του