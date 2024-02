Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Πολιτική Γραμματεία και Κασσελάκης σε συμβιβασμό

Το αποτέλεσμα της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.

Με συμβιβασμό έληξε η κρίσιμη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου του κόμματος «μετά από εκτεταμένη, παραγωγική και ειλικρινή συζήτηση και με πλήρη επίγνωση της συγκυρίας για τα μείζονα που απασχολούν και ταλαιπωρούν την ελληνική κοινωνία:

α) εκφράστηκε η αμοιβαία εμπιστοσύνη και στήριξη μεταξύ του προέδρου και των μελών της Πολιτικής Γραμματείας,

β) επαναβεβαιώθηκε η λειτουργία της Π.Γ ως πολιτικό κέντρο».

Στο πλαίσιο αυτό «το Συνέδριο θα διεξαχθεί από την Πέμπτη 22/2 μέχρι και τις 25/2, βάσει των θέσεων που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του προσυνεδριακού διαλόγου. Θα είναι συνέδριο επανεκκίνησης και ανασυγκρότησης που θα σημάνει την 'Προοδευτική αντεπίθεση τώρα'», κατά την ανακοίνωση.

Στελέχη της Πολιτικής Γραμματείας, από την πλευρά τους, σημείωναν ότι «η Πολιτική Γραμματεία επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη της στο πρόσωπο του προέδρου του κόμματος και εκείνος από την πλευρά του εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην Πολιτική Γραμματεία».

Κατά πληροφορίες ο πρόεδρος του κόμματος ανακάλεσε επιστολή που είχε αποστείλει στην συνεδρίαση της Δευτέρας με την οποία επέρριπτε ευθύνες στην Πολιτική Γραμματεία για την εικόνα του κόμματος, ενώ απέσυρε το «αίτημα» του για «λευκή επιταγή» μέχρι το 2027 (τις επόμενες εκλογές). Στο πλαίσιο αυτό φαίνεται ότι λειάνθηκαν προσωρινά οι αντιθέσεις ώστε να προχωρήσουν στο μεθαυριανό συνέδριο και να βαδίσουν ενωμένοι προς τις ευρωεκλογές όπου όλα θα ξανασυζητηθούν.

