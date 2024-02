Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 21 Φεβρουαρίου: Ποιος γιορτάζει σήμερα

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Ποιους Αγίους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία.

Σήμερα, 21 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη:

Ευσταθίου αρχιεπισκόπου Αντιοχείας (†360),

Ζαχαρίου πατριάρχου Ιεροσολύμων,

Ιωάννου Γ` πατριάρχου Κων/πόλεως (†577), του από Σχολαστικών,

Γεωργίου επισκόπου Αμάστριος.

Τιμοθέου, του εν Συμβόλοις († θ΄αι.).

Ανατολίου του εκ Ραϊθούς και Ανδρέου του εκ Μυτιλήνης, των Ιεροσολυμιτών

Ο βίος του Αγίου Ευσταθίου

O άγιος Ευστάθιος, γεννήθηκε στη Σίδη της Παμφυλίας και υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες εκκλησιαστικές φυσιογνωμίες του 3ου αιώνα. Διακρίθηκε για την μαχητικότητά του και την εμμονή του στη ορθή διδασκαλία του Ευαγγελίου. Ως επίσκοπος Βέροιας στη Συρία, έλαβε μέρος στη Α` Οικουμενική Σύνοδο Νικαίας. Εν συνεχεία εξελέγη αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας. Το 330 όμως, οι κακόδοξου Αρειανοί, συνεκάλεσαν Σύνοδο εις βάρος του Ευσταθίου με την κατηγορία ότι ήταν οπαδός της αίρεσης του Σαβέλλιου. Δωροδόκησαν μάλιστα κάποια γυναίκα ελευθέριων ηθών, η οποία παρουσιάσθηκε στη Σύνοδο και κατήγγειλε ότι είχε σχέση μαζί του και από τη σχέση αυτή απέκτησε και παιδί. Τελικά οι συκοφάντες κατόρθωσαν να επιτύχουν την εξορία του αγίου στην Τραϊανούπολη της Θράκης όπου και εκοιμήθη οσιακά. Αρκετά χρόνια μετά την κοίμησή του, η αλήθεια αποκαταστάθηκε και ο Ευστάθιος ανακηρύχθηκε άγιος της Eκκλησίας μας. Θαυμάσιο εγκωμιαστικό λόγο για τον άγιο Ευστάθιο εξεφώνισε ο Ι. Χρυσόστομος.

Ο βίος του Αγίου Ιωάννη Γ'

Ο άγιος Ιωάννης ο Γ` πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ο από Σχολαστικών, καταγόταν από το χωριό Σερίμιο της Αντιόχειας. Σπούδασε νομικά στην Αντιόχεια και εν συνεχεία εξάσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου. Εγκατέλειψε όμως τα πάντα, για να γίνει μοναχός και στάλθηκε στην Κωνσταντινούπολη, ως αποκρισάριος του Πατριάρχη Αντιοχείας. Και ενώ ευρίσκετο εκεί, εκλέχθηκε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως το 565. Πατριάρχευσε επί δωδεκαετία και εκοιμήθη ειρηνικά το 577.

Η ανατολή του Ήλιου είναι στις 7:09, η δύση στις 18:08 και η Σελήνη είναι 11 ημερών.

