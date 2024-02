Κοινωνία

Πατήσια – Άλιμος: Εμπρησμοί αυτοκινήτων τη νύχτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στις φλόγες τυλίχθηκαν τα οχήματα που πυρπολήθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης.

-

Εμπρησμοί αυτοκινήτων σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης σε Πατήσια και Άλιμο.

Στην περιοχή των Κάτω Πατησίων, στην οδό Αιλιανού, τρία οχήματα πυρπολήθηκαν, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή τους.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Λίγο νωρίτερα, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ακόμα ένα αυτοκίνητο, αυτήν τη φορά στον Άλιμο, τυλίχθηκε στις φλόγες, στην οδό Λαμίας.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο - 21 Φεβρουαρίου: Ποιος γιορτάζει σήμερα

Καιρός: Τοπικές βροχές την Τετάρτη

ΣΥΡΙΖΑ: Πολιτική Γραμματεία και Κασσελάκης σε συμβιβασμό