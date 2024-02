ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Σάκης Μπουλάς: ο πολυτάλαντος ροκάς που έπαιζε μέχρι τέλους

Σαν σήμερα έφυγε από την ζωή ο Σάκης Μπουλάς. Η ζωή του, η λαμπρή καριέρα και η μάχη με τον καρκίνο.

Πολυτάλαντος καλλιτέχνης (ηθοποιός, τραγουδιστής, στιχουργός τηλεπαρουσιαστής),ο Σάκης Μπουλάς, που πέθανε σαν σήμερα,το 2014 ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στο μεγάλο κοινό από τις εμφανίσεις του στη μικρή οθόνη.

Ο Σάκης (Αθανάσιος) Μπουλάς γεννήθηκε στο Κιλκίς στις 11 Μαρτίου 1954, αλλά πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στον Πειραιά, απ’ όπου καταγόταν η οικογένειά του. Πνεύμα ανήσυχο από τα μικράτα του, επέλεξε τον καλλιτεχνικό δρόμο, αντί τη δικηγορία, όπως ήταν ο διακαής πόθος της οικογένειάς του.

Ξεκίνησε την καλλιτεχνική του διαδρομή τη δεκαετία του ‘70 από τα εναλλακτικά μουσικά στέκια. Μαζί με τους Γιάννη Ζουγανέλη, Νικόλα Άσιμο, Θάνο Αδριανό και Περικλή Χαρβά, δημιούργησαν το πρώτο μουσικό καφενείο στην Ελλάδα με το όνομα «Σούσουρο», χρησιμοποιώντας τη φόρμα του γερμανικού πολιτικού καμπαρέ, όπου για πρώτη φορά συνδυάστηκε μουσική με θέατρο και διάφορα δρώμενα. Συνέχισε στο «Αχ Μαρία» στα Εξάρχεια, τη θρυλική σκηνή όπου για δέκα χρόνια (1980-1990) λειτούργησε μια τρελή και ανατρεπτική παρέα με τον ίδιο, τον Γιάννη Ζουγανέλη, την Ισιδώρα Σιδέρη, τον Λάκη Παπαδόπουλο, τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου και τη Σοφία Βόσσου.

Το 1976 είχε την πρώτη του επαφή με τον κινηματογράφο, ως αφηγητής στο ιστορικό ντοκιμαντέρ του Συμεών Καπετανάκη «Αρκάδι 1866» κι ένα χρόνο αργότερα πρωτοεμφανίστηκε στην τηλεόραση, στην κωμική σειρά της ΕΡΤ «Μια υπέροχη γλωσσού», σε σκηνοθεσία Μήτσου Λυγίζου και σενάριο Δημήτρη Ψαθά. Άτομο με ιδιαίτερη αίσθηση του χιούμορ, ο Σάκης Μπουλάς διακρίθηκε κυρίως σε κωμικούς ρόλους ως ηθοποιός. Στο θέατρο δεν πρόλαβε να παίξει, γιατί, όπως έλεγε χαριτολογώντας, «θα το κάνω όταν μεγαλώσω»!

Στον κινηματογράφο έπαιξε σε ταινίες όπως: «Ο Δράκουλας των Εξαρχείων» (1983), «Ντελίριο» (1983), «Η Αγάπη είναι ελέφαντας» (2000), «Λουκουμάδες με Μέλι» (2004) και «Ηθικόν Ακμαιότατον» (2005). Στην τηλεόραση αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το μεγάλο κοινό για τις ερμηνείες του σε τηλεοπτικές σειρές, όπως: «Κουφώματα» (ΕΡΤ, 1988), «Δέκα λεπτά κήρυγμα» (Mega, 2000), «Σαββατογεννημένες» (Mega, 2003) και «Πενήντα - Πενήντα» (Mega, 2005). Διακρίθηκε, επίσης, στην παρουσίαση τηλεπαιγνιδιών στη χρυσή εποχή τους, τη δεκαετία του ‘90 («Κάνε ό,τι Κάνω», «Πάρτα Όλα»).

O Σάκης Μπουλάς ασχολήθηκε με επιτυχία και με το τραγούδι. Η προσωπική του δισκογραφία περιλαμβάνει πέντε δίσκους: «Μπουλάς - Ελλάς» με τις μεγάλες επιτυχίες «Μπανάκι Μανάκι» και «Το Φλασάκι» (1986), «Ας πρόσεχες (1987), «Ζαμανφού», (1992), «Έκθεση ιδεών» με τον Γιάννη Ζουγανέλη (2000), ενώ συνεργάστηκε με συνθέτες, όπως ο Μιχάλης Γρηγορίου «Ανεπίδοτα γράμματα», ο Θάνος Μικρούτσικος («Καντάτα για τη Μακρόνησο»), ο Μίμης Πλέσσας («Λουκιανού διάλογοι») και ο Διονύσης Σαββόπουλος «Αχαρνής».

Λάτρης του «ωραίου φύλου», δήλωνε κατ’ επανάληψη ότι δεν έκανε για σύζυγος, καθώς θεωρούσε τον εαυτό του «γεννημένο εργένη». Αν και ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας δύο φορές, οι γάμοι του κατέληξαν σε διαζύγια.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα με τον καρκίνο, αλλά δεν το έβαζε κάτω. Μέχρι και λίγες μέρες πριν από τον θάνατό του εμφανιζόταν στην «Ακτή Πειραιώς», συμμετέχοντας στη μουσική παράσταση «ΓκαΓκαΝτίν: Οι γενναίοι της νύχτας», πλάι στους Διονύση Σαββόπουλο, Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και Γιάννη Ζουγανέλη. Διέκοψε τις εμφανίσεις του, όταν η υγεία του επιδεινώθηκε. Εισήχθη στο νοσοκομείο «Υγεία», όπου άφησε την τελευταία του πνοή στις 21 Φεβρουαρίου 2014.

Φιλμογραφία

Αρκάδι 1866 (1976)

Ντελίριο - Μια άλλη άποψη της βίας (1983)

Ο Δράκουλας των Εξαρχείων (1983)

Η πόλη ποτέ δεν κοιμάται (1984)

Τηλεκανίβαλοι (1986)

Πατρίς ληστεία οικογένεια (1987)

Ας περιμένουν οι γυναίκες! (1998)

Βασίλισσα μαϊμού (2000)

Η αγάπη είναι... ελέφαντας (2000)

Λουκουμάδες με μέλι (2005)

Ηθικόν ακμαιότατον (2006)

Μαφιόζοι στο Αιγαίο (2006)

Το φιλί της... Ζωής (2007)

Πεθαίνω για σένα! (2009)

Μια φορά και ένα... μωρό (2011)

Τηλεοπτικές σειρές

Μια υπέροχη γλωσσού (1977, ΕΡΤ)

Το κανάλι της Βαγγελίτσας (1987, ΕΤ2)

Κουφώματα (1988, ΕΤ2)

MEGA γέλιο (1989, Mega)

Βιντεογραφίες (1989, Mega)

Απίστευτα κι όμως... Ελληνικά (1990, Mega)

Σατιρικόν (1990, Mega)

Γεια χαρα νταν Zouga (1993, Mega)

Οι μεν και οι δεν (1993, ΑΝΤ1)

Η γενιά των 40 (1994, Star)

Ζουγανελληνικά (1995, ΣΚΑΪ)

Τσα (1999, Alpha)

Δέκα λεπτά κήρυγμα (2000, Mega)

Λίφτινγκ (2000, ΑΝΤ1)

Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή (2000, Mega)

Σαββατογεννημένες (2003, Mega)

Ας πρόσεχες (2004, ΑΝΤ1)

Δυο μέρες μόνο (2005, Mega)

Ο νέος μου μπαμπάς (2005, Alter)

Πενήντα πενήντα (2005, Mega)

7 θανάσιμες πεθερές : Η Κρητικιά πεθερά (2006, Mega)

Εντιμότατοι κερατάδες: Ο αισιόδοξος κερατάς (2006, Alpha)

Ο τζίτζικας κι ο μέρμηγκας (2007, ΑΝΤ1)

Φίλα τον βάτραχό σου (2007, ΑΝΤ1)

Bellas TV (2008, Mega)

Εργαζόμενη γυναίκα: Η λογίστρια (2009, ΑΝΤ1)

Η οικογένεια βλάπτει (2009, Mega)

Μίλα μου βρώμικα (2009, Mega)

Ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος (2010, Mega)

Daddy cool (2012, Mega Κύπρου)

Πηγή: sansimera.gr

