Αγρότες: Φεύγουν από την Αθήνα και αποφασίζουν τις επόμενες κινητοποιήσεις τους

Μερίδα αγροτών δεν θέλει να φύγει από την Αθήνα κι επιμένει να… επισκεφτεί το Μαξίμου. Τι ώρα φεύγουν οι αγρότες και από πού θα περάσουν.

Στην πλατεία Συντάγματος ξύπνησαν το πρωί της Τετάρτης οι αγρότες από όλη τη χώρα, οι οποίοι διανυκτέρευσαν μέσα στα τρακτέρ τους, μετά το μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα.

Μετά από έναν μήνα στα μπλόκα, τις συναντήσεις με τους αρμόδιους μέχρι και με τον Πρωθυπουργό, 160 τρακτέρ έφτασαν στο κέντρο της Αθήνας, μαζί με αγρότες που έφτασαν με κάθε μέσο στην πρωτεύουσα, ζητώντας παραπάνω από όσα τους έδωσε η κυβέρνηση.

Το κομβόι έφτασε συνοδεία της Αστυνομίας κι έτσι είναι προγραμματισμένο να αποχωρήσει στις 10:00, ωστόσο μια μικρή μερίδα αγροτών επιμένει να παραμείνει στην Αθήνα και να…επισκεφτεί το Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Πρωθυπουργός έχει επανειλημμένα πει πως είναι ανοιχτός στον διάλογο με τους αγρότες, ενώ άπαντες οι κυβερνητικοί ξεκαθαρίζουν πως δεν υπάρχουν άλλα δημοσιονομικά περιθώρια επί του παρόντος. Έχει ωστόσο, προγραμματιστεί ραντεβού με τους πλημμυροπαθείς αγρότες της Θεσσαλίας την επόμενη εβδομάδα.

Στο χθεσινό συλλαλητήριο υπολογίζεται πως συμμετείχαν 10.000 διαδηλωτές, με 160 τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, ενώ επιπλέον αγρότες έφτασαν με 112 λεωφορεία στην Αθήνα.

Όντας κατακλεισμένο από τους αγρότες το κέντρο της Αθήνας, είναι αποκλεισμένο για τους υπόλοιπους πολίτες, ενώ στελέχη της Τροχαίας θα αναλάβουν τον συντονισμό για την αποχώρηση των διαδηλωτών, που θα γίνει μέσω της Πανεπιστημίου, της Ομόνοιας, Αγίου Κωνσταντίνου, πλατεία Καραϊσκάκη και από εκεί στη λεωφόρο Αθηνών, για να βγουν στην Εθνική.

Επιστρέφοντας στα μπλόκα οι αγρότες αναμένεται να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα της καθόδου τους στην Αθήνας.

