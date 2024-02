Life

“The 2Night Show”- Rec Me: Η αδελφική σχέση, το Ηρώδειο και ο θάνατος της μητέρας τους (βίντεο)

Οι αγαπημένοι ηθοποιοί, που με τα βιντεάκια τους στο YouTube παρουσιάζουν κωμικές καταστάσεις της καθημερινότητας, μίλησαν για την αδερφική τους σχέση και την αγάπη τους για την υποκριτική, που τους ένωσε.

Στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, «The 2Night Show», βρέθηκαν καλεσμένοι το βράδυ της Τρίτης η Εύα Πετρίδη και ο Άγγελος Θεοφίλου, γνωστοί και ως οι «Rec Me».

Η Εύα Πετρίδη αποκαλύπτει πως έπαιζε σε μία σειρά που αγαπήθηκε πολύ από το τηλεοπτικό κοινό. Όμως, παραδέχτηκε ότι χρειάστηκε να κάνει αμέσως μετά άλλες δουλειές για να καταφέρει να επιβιώσει καθώς καλλιτεχνικά δεν μπορούσε να βρει ρόλους και δουλειές που να την κρατήσουν στο επάγγελμά της.

«Έπαιξα στο Ηρώδειο και μετά σταμάτησα γιατί έπρεπε να πάω στο στρατό. Όταν πήγα στρατό είδα τα πράγματα από απόσταση και κατάλαβα ότι θέλω να κάνω δικά μου πράγματα. Μετά ήρθε ο κορονοϊός και έκλεισαν τα θέατρα και είπα δεν καθόμαστε. Θα κάνουμε youtube» είπε από την πλευρά του ο Άγγελος Θεοφίλου.

Στη συνέχεια, η Εύα Πετρίδη αποκάλυψε: «Όταν μου πρότεινε ο Άγελος να κάνουμε με το Rec Me με έσωσε γιατί εκείνη την περίοδο είχα χάσει τη μαμά μου από καρκίνο».

Η Εύα Πετρίδη κατέληξε λέγοντας: «Δεν έχω αφήσει την υποκριτική, αλλά μου αρέσει πολύ η ασφάλεια που νιώθω με τον Άγγελο στο Rec Me».

