“Ο Άλλος Άνθρωπος” - Πολυχρονόπουλος: Οι ράβδοι χρυσού, τα διαμάντια και η απάντησή του στο “Πρωινό” (βίντεο)

Ο δημιουργός της Κοινωνικής Κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος», συνεχίζει να βρίσκεται στο κτήριο και να συμμετέχει στις δράσεις της Κουζίνας. Εκεί τον εντόπισε η κάμερα του ΑΝΤ1 και μίλησε για όλα.

Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, μιλώντας στον ΑΝΤ1, έδωσε απαντήσεις για όλα αυτά που έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα για την διαχείριση της Κοινωνικής Κουζίνας,«Ο Άλλος Άνθρωπος»,

«Φυσικά και είμαι πάντα ενεργός. Χρειαζόμαστε τρόφιμα, αλλά όχι να έρχεται ο κόσμος και να τα αφήνει εδώ. Θέλουμε να παραμένουν και να μαγειρεύουμε ολοι μαζί». Ακόμη, όπως είπε «δεν έχω δώσει ποτέ πράγματα σε ανθρώπους χωρίς να το έχουν ανάγκη». Ενώ μιλώντας για τις κατηγορίες και προς την μητέρα του είπε πως «πιο πολύ έχω στεναχωρηθεί για εκείνη»

Ακόμη, χαρακτήρισε γελοία όσα ακούστηκαν για διαμάντια, ράβδους χρυσού και σπίτια σε Μύκονο και Αράχωβα.

Υπέβαλλε την πρώτη μήνυση

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων βρέθηκε την Δευτέρα ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος συνοδευόμενος από δύο δικηγόρους, προκειμένου να υποβάλει μήνυση κατά πρώην εθελοντή της κοινωνικής κουζίνας για τα όσα υποστήριξε δημοσίως για τον «Άλλο Άνθρωπο».

Ο πρώην εθελοντής κατηγόρησε σε συνεντεύξεις του τον Κ. Πολυχρονόπουλο για κακοδιαχείριση δωρεών πολιτών σε χρήμα και σε είδος, καθώς και για εκμετάλλευση τους για ίδιον όφελος.

Εξερχόμενος των δικαστηρίων, ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας έκανε δηλώσεις στην κάμερα του ΑΝΤ1. «Ήρθαμε για να αποδείξουμε και να πούμε εμπράκτως ότι η Δικαιοσύνη είναι αυτή που θα ερευνήσει και θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει», τόνισε ο Κ. Πολυχρονόπουλος.









