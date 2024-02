Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Τετάρτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής «Το Πρωινό», Λίτσα Πατέρα.

«Αυτές οι μέρες είναι περίεργες καθώς υπάρχει πολύ γέλιο αλλά και πολύ κλάμα» είπε η Λίτσα Πατέρα, την Τετάρτη, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η αστρολόγος είπε ακόμη ότι «θα υπάρχει πολύς έρωτας, πολύ πάθος αλλά και πολλές υπερβολές».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





