“Αρένα”: Η ρητορική μίσους “στο μικροσκόπιο”

Μια διεξοδική έρευνα της εκπομπής του ΑΝΤ1 για τον τοξικό λόγο στη δημόσια σφαίρα και τις στοχοποιήσεις.

Όταν δημόσια πρόσωπα στοχοποιούν ή στοχοποιούνται.

Εκφράσεις που ξεφεύγουν.

Λόγια αγοραία και ρατσιστικές επιθέσεις.

Την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου, στις 24:00, η Μαρία Αναστασοπούλου βάζει στην «ΑΡΕΝΑ» τη συζήτηση για τα όρια στο δημόσιο λόγο. Τι λένε πρωταγωνιστές, θύτες και θύματα;

H «ΑΡΕΝΑ» αποκαλύπτει τι ρόλο παίζει το διαδίκτυο στη διαμόρφωση όλης αυτής της νέας πραγματικότητας και τι ακριβώς συμβαίνει με τις δολοφονίες χαρακτήρων, καθώς και με την κουλτούρα της ακύρωσης ( #cancel ). Πώς φανατίζονται διαφορετικές ομάδες ανθρώπων και πώς χωρίζονται σε στρατόπεδα οι ανώνυμοι χρήστες του πληκτρολογίου;

Στην «ΑΡΕΝΑ» αυτής της Κυριακής μιλούν οι: Άδωνις Γεωργιάδης, Έφη Αχτσιόγλου, Κατερίνα Νοτοπούλου, Άρης Πορτοσάλτε, Πέτρος Τατσόπουλος, αλλά και οι Νεφέλη Μεγκ, Σωτήρης Καλυβάτσης, Γιώργος Χατζηπαύλου, Αλέξανδρος Τσουβέλας και Μάκης Παπασημακόπουλος,.

Μέσα από τις προσωπικές τους εμπειρίες, οι καλεσμένοι της εκπομπής εξηγούν αν ο δημόσιος λόγος έχει γίνει πολιτικά ορθός ή αν η πολιτική ορθότητα έχει ζημιώσει τον δημόσιο λόγο. Πώς αντέδρασαν, όταν οι ίδιοι στοχοποιήθηκαν και ποιο ήταν το κίνητρό τους για να στοχοποιήσουν άλλα δημόσια πρόσωπα;

Ο δημόσιος λόγος στο διαδίκτυο, το bullying και η σάτιρα αυτή την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου στις 24:00 στην «ΑΡΕΝΑ».

#Arena

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Νεκτάριος Δεληγιάννης

Αρχισυνταξία: Αντώνης Παπαδάκης

Έρευνα-συντονισμός ρεπορτάζ: Μάνος Φραγκιουδάκης

Δημοσιογραφική Ομάδα: Λίλιαν Τσουρλή, Λία Κοντοπούλου, Χριστίνα Τσιόκρη, Λάζος Μαντικός, Ντέμυ Ντάβαρη, Βασίλης Γιαννούλης, Δώρα Γεωργιάδη, Αντώνης Διαμαντάκης, Βάσια Ηλιοπούλου.

