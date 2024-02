Life

“Αρένα”: ΣΥΡΙΖΑ - Η επόμενη ημέρα

Οι ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ άλλαξαν και την αρχικώς προγραμματισμένη θεματολογία της εκπομπής.

Την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου, στις 24:00, η Μαρία Αναστασοπούλου και η «ΑΡΕΝΑ» αλλάζουν εκτάκτως τη θεματολογία τους και δεν θα παρουσιαστεί η έρευνα για την ρητορική του μίσους, λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στον ΣΥΡΙΖΑ.

Η παρέμβαση Τσίπρα, οι εσωκομματικές αναταράξεις και το παρασκήνιο για την ηγεσία του κόμματος μπαίνουν στο μικροσκόπιο της εκπομπής.

Αυτή την Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου, μερικές ώρες μετά τη λήξη του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, η «ΑΡΕΝΑ» βάζει εκτάκτως στο τραπέζι της συζήτησης όλες τις ζυμώσεις, αλλά και τα νέα δεδομένα που διαμορφώνουν το πολιτικό σκηνικό στο κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Νεκτάριος Δεληγιάννης

Αρχισυνταξία: Αντώνης Παπαδάκης

Έρευνα-συντονισμός ρεπορτάζ: Μάνος Φραγκιουδάκης

Δημοσιογραφική Ομάδα: Λίλιαν Τσουρλή, Λία Κοντοπούλου, Χριστίνα Τσιόκρη, Λάζος Μαντικός, Ντέμυ Ντάβαρη, Βασίλης Γιαννούλης, Δώρα Γεωργιάδη, Αντώνης Διαμαντάκης, Βάσια Ηλιοπούλου

