“The 2night show” – Τετάρτη: Ραντεβού με τέχνη, μνήμη και.. γνώσεις (βίντεο)

Μοναδικές αναπολήσεις, εξομολογήσεις και σχέδια στο... διάσημο καναπέ του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Απόψε, Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο πλατό του «The 2Night Show» τον Δημήτρη Χαβρέ. Ο αγαπημένος ηθοποιός θυμάται με αγάπη τη Βέτα Μπετίνη, που γνώρισε στη σειρά «Οι Στάβλοι της Εριέτας Ζαΐμη» και έμελλε να του αλλάξει καθοριστικά τη ζωή, αφού ερωτεύτηκε και παντρεύτηκε την κόρη της, Λιάνα. Ο Δημήτρης Χαβρές μιλάει για τη σπουδαία δουλειά που κάνει στις μεταγλωττίσεις και τον ρόλο του Kratos, που τον έβαλε στην καρδιά των Ελλήνων gamers. Για ποιο λόγο απέρριψε βασικό ρόλο στη σειρά «Vikings»; Τι σχέση έχει με τους Jason Momoa, Vin Diesel και Arnold Schwarzenegger; Τέλος, μιλάει για την επιθυμία του να γυρίσει στην τηλεόραση, αλλά και τον καλλιτεχνικό πολυχώρο «Azima Place», που έχει δημιουργήσει μαζί με τη γυναίκα του.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», καλεσμένος του Γρηγόρη είναι και ο «Trivialist», ο άνθρωπος που κάνει την ιστορική γνώση πιο διασκεδαστική μέσα από τα social media. Γιατί οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, όταν είχαν ημικρανίες, χτυπούσαν το κεφάλι τους με ψάρι; Γιατί οι Βυζαντινοί χρησιμοποιούσαν αφρό από ούρα καμήλας για τις πανάδες; Πώς η ζωγράφος Sarah Goodridge έκανε την πρώτη γυμνή selfie; Ποια ήταν η Κατερίνα, που εμφανίστηκε ως άντρας και μάγεψε όλες τις γυναίκες; Ο αγαπημένος «Trivialist» απαντά σε αυτά και πολλά ακόμα ερωτήματα, που αναφέρονται στο βιβλίο του «Από τον Βασιλιά Θάνατο στον Βασιλιά Ήλιο».

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» και την Άννα Μαρία Ντεληγιώργη. Η νεαρή τραγουδίστρια, που εμφανίζεται στο πλευρό του Λάμπη Λιβιεράτου, μιλάει για την αγάπη της για το τραγούδι, τη συμμετοχή της στο «The Voice», αλλά και για τη συνεργασία της με τον Διονύση Σχοινά στη διασκευή του «Ποτέ».

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Night Show»: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 24:00.

Δείτε το trailer:

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης

