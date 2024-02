Life

“Έρωτας φυγάς”: Νέα επεισόδια που κόβουν την ανάσα (βίντεο)

Για άλλη μια φορά Πέμπτη και Παρασκευή η αγαπημένη μας σειρά θα μας απασχολήσει με απρόσμενες εξελίξεις.

Με πλούσια πλοκή, εξαιρετικό cast και σημαντικούς συντελεστές, ο μεγαλύτερος έρωτας, ο «Έρωτας Φυγάς», γράφεται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, στον ΑΝΤ1, με νέα επεισόδια, δυνατά πάθη, σκληρές συγκρούσεις και δραματικές ανατροπές.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΠΕΜΠΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 82)

Η είδηση της επίθεσης τραμπούκων στο εργοστάσιο του Στέφανου, καθώς και η φυλάκιση της Αλεξάνδρας πέφτουν σαν κεραυνός εν αιθρία στο σπίτι της Κηφισιάς. Η Μαργέτα προσπαθεί να αποτρέψει την εσπευσμένη επιστροφή του Στέφανου στη Μεσσηνία. Παράλληλα, σκέφτεται έναν ακραίο τρόπο για να βοηθήσει την Αλεξάνδρα στην επερχόμενη δίκη της, κάτι που δεν βρίσκει σύμφωνο τον Στέφανο. Από την πλευρά του, ο Μάρκος επιχειρεί να χρηματίσει τους δικαστές για το θέμα της Αλεξάνδρας, πράγμα το οποίο δυναμιτίζει εκ νέου τη σχέση του με τον Ιάσονα. Ο Μιχάλης αναμένεται να περάσει από δίκη μετά την παγίδα που του έστησε ο Σωκράτης. Η Αλεξάνδρα αισθάνεται αδύναμη να παλέψει για να υπερασπιστεί τον εαυτό της, με τον Ιάσονα να δηλώνει πρόθυμος να τη βοηθήσει με όποιο κόστος...

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 83)

Ο Ιάσονας κανονίζει οι πολιτικοί της περιοχής να επηρεάσουν την έδρα με αντάλλαγμα τη στήριξή του στις εκλογές. Ο Κοντογιάννης προτίθεται να βοηθήσει την Αλεξάνδρα με τις γνωριμίες του, αλλά ο Μάρκος θα πρέπει να ξεπληρώσει με αίμα τη χάρη αυτή. Η Νότα, που δεν έχει φύγει για Αθήνα, αλλά κρύβεται στην περιοχή, ετοιμάζει την εκδίκησή της και απαγάγει τη Ρηνιώ και τον Γιωργάκη. Η Νάντια δίνει ένα τέλος στο μαρτύριό της απ’ τον Σωκράτη, πυροβολώντας τον εν ψυχρώ. Η ώρα της δίκης της Αλεξάνδρας έχει φτάσει και όλοι, ο καθένας για τους λόγους του, περιμένουν με αγωνία την απόφαση…

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Δημήτρης Αποστόλου

Σκηνοθεσία: Βασίλης Τσελεμέγκος, Παναγιώτης Πορτοκαλάκης

Πρωταγωνιστούν: Πέμυ Ζούνη, Σταύρος Ζαλμάς, Αντώνης Καρυστινός, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Σταύρος Σβήγκος, Αλέκος Συσσοβίτης, Γεράσιμος Γεννατάς, Μαρία Κωνσταντάκη, Κώστας Καζανάς, Γιώργος Παπαγεωργίου, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Αρετή Πασχάλη, Αντώνης Φραγκάκης, Άννα Αδριανού, Γιάννα Ζιάννη, Λίλη Τσεσματζόγλου, Γιώργος Σπάνιας, Χρύσα Κλούβα, Δένια Μιμερίνη, Ελευθερία Πάλλα, Μαρία Καβουκίδου, Γιολάντα Καλογεροπούλου κ.ά.

Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

H σειρά βασίζεται στο format «BITTER LANDS (BIR ZAMANLAR CUKUROVA)» ένα πρωτότυπο πρόγραμμα που δημιουργήθηκε από την TIMS & B Productions, σε παραγωγή των Τimur Savci και Burak Sagyasar, σε σενάριο του YILDIZ TUNC.

