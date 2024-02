Μητσοτάκης: Ινδία και Ελλάδα ακμάζουν οικονομικά και “εκπλήσσουν” (βίντεο)

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στην 9η Ετήσια Οικονομική Διάσκεψη "Raisina DIalogue" στην Ινδία.

Με εξωστρέφεια και αυτοπεποίθηση απευθύνθηκε στους παράγοντες της ινδικής οικονομίας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στη 9η ετήσια διάσκεψη «Raisina Dialogue». Ο πρωθυπουργός τόνισε:

«Θα ήθελα να ξεκινήσω σήμερα και να πω ότι είναι μία στιγμή που πρέπει να αναλογιστούμε και να χαρούμε για την εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ινδία μέσα από την ανταλλαγή ενίσχυσης των πολυετών σχέσεών μας.

Το 2024 είναι ένα έτος με μεγάλη γεωστρατηγική σημασία και εμείς βλέπουμε ότι πρόκειται για μια δοκιμασία της Δημοκρατίας. Και όπως ανέφερα στον κ. Μόντι είστε ένα παράδειγμα για τον κόσμο, καταδεικνύεται το πως η Δημοκρατία μπορεί να φέρει ανάπτυξη. Το 2024 θα είναι το έτος της δημοκρατίας καθώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολλές προκλήσεις.

Η Ινδία σήμερα είναι μία μεγάλη χώρα που διασφαλίζει την ειρήνη και βρίσκεται στην καρδιά της G20.

Έχουμε κάνει πολλή πρόοδο και έχουμε ακόμα πολλά να επιτύχουμε Ελλάδα και Ινδία. Βρισκόμαστε μπροστά σε μία ευκαιρία καθώς η Ελλάδα μπορεί να δράσει ως ενδιάμεσος ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ανατολή. Υπήρξε πάντα λόγω της θέσης της ένα διάδρομος και σήμερα έχει εξαιρετικές σχέσεις με όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής.

Λέω στους Ινδούς φίλους ότι είμαστε το φυσικό σκαλοπάτι εισόδου στην Ευρώπη και πέρα από αυτή.

Η Ελλάδα πάει καλά και λέμε στις ινδικές επιχειρήσεις “παρακαλώ ελάτε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι”.

Οι δύο χώρες μοιράζονται τις ίδιες αξίες και είναι τόσο κοντά όσο ποτέ.

Είστε ένα παράδειγμα για όλο τον κόσμο που πρέπει να γίνει γνωστό για την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, την αλληλεγγύη και την ευημερία σας.

Σήμερα η Ινδία είναι παγκόσμια δύναμη, ηγετικός παίκτης. Η ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ-Ινδίας πρέπει να είναι βασικός στόχος για την Ευρώπη και είπε πως είναι κεντρικός στόχος για την Ελλάδα.

Οι δύο χώρες έχουν πολλές ομοιότητες και κοινές αξίες.

Στην Ελλάδα την περίοδο 2015 – 2019 ο λαϊκισμός υποσχέθηκε πολλά, δεν πραγματοποίησε τίποτα και στη συνέχεια η πολιτική άλλαξε.

Η Ελλάδα έχει έναν από τους πιο υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στην ευρωζώνη και την ταχύτερη μείωση χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ ενώ χαρακτηρίζεται ως “χώρα της χρονιάς”.

Σήμερα είμαι περήφανος που μιλάω σε εσάς για μια διαφορετική Ελλάδα.

Είναι ιδιαίτερης σημασίας οι ελληνικές επενδύσεις στην Ινδία, ομοίως και οι ινδικές στην Ελλάδα όπως αυτή στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι της Κρήτης.

Έχουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα μέχρι το 2030.

Μας επηρεάζουν αναπόδραστα οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η κλιματική αλλαγή, η τεχνητή νοημοσύνη αλλά και ο πόλεμος στην Ουκρανία, καθώς φέτος συμπληρώνονται δύο χρόνια από τη ρωσική εισβολή.

Η Ουκρανία είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένας πόλεμος στην Ευρώπη. Είναι πρόκληση για τη διεθνή σταθερότητα».

