Τεχνητή Νοημοσύνη - “From AI to Z” Conference: Το μέλλον είναι εδώ!

Ο Όμιλος ANTENNA και το Διεθνές Ινστιτούτο Κυβερνοασφάλειας διοργανώνουν το ενδιαφέρον συνέδριο, εστιάζοντας στην αντιμετώπιση προκλήσεων και την δημιουργία ευκαιριών.

Ο Όμιλος ANTENNA και το Διεθνές Ινστιτούτο Κυβερνοασφάλειας διοργανώνουν συνέδριο με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη και τίτλο “From AI to Z”.

Φιλοδοξία του συνεδρίου είναι η επικοινωνία, η διάδοση και η προβολή των καίριων θεμάτων για το πως θα αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης και πως θα δημιουργηθούν ευκαιρίες μέσα από αυτήν.

Γνωρίζατε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να διοικήσει την επιχείρησή σας; ‘Η ότι το είδωλό σας μπορεί να συμμετέχει σε ερωτικό σκάνδαλο, εν αγνοία σας;

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να επηρεάσει τη ζωή τους, πώς να την αξιοποιήσουν προς όφελός τους και πώς να προφυλαχτούν από άγνωστους κινδύνους.

Σε αυτό το κορυφαίο συνέδριο θα πραγματοποιηθούν ομιλίες από πρωτοπόρους επιστήμονες, αρμόδιους φορείς, εξειδικευμένους ερευνητές, κρατικούς εκπροσώπους και ειδικούς που ήδη αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη στο μέγιστο σε διάφορους επιστημονικούς και επιχειρηματικούς τομείς, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου θα απευθύνει εναρκτήριο χαιρετισμό στο "From AI to Z" Conference”.

Ανάμεσα στους ομιλητές συγκαταλέγονται οι: Μανώλης Σφακιανάκης, Πρόεδρος Διεθνούς Ινστιτούτου για την Κυβερνοασφάλεια, Ειδικός Αναλυτής – Ερευνητής Ηλεκτρονικών Εγκλημάτων, Μάριος Αναπλιώτης, Founder & CEO, EVLINE Inc, Μελίνα Αναστασοπούλου, Υποψήφια Διδάκτωρ Νομικής, στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου, Massimo Gherardi, CEO & Founder @ Point Break Security GmbH, Στέλιος Ηλιάκης, CEO, Sleed, Κέλλυ Ιωάννου, Διευθύντρια Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας (CSI Institute), Διευθύνουσα Σύμβουλος CyberX, Υποψήφια Διδάκτωρ Ψηφιακής Εγκληματολογίας, MSc στην Κλινική Εγκληματολογία, Τrauma Coach και Ιδρύτρια του Κέντρου Ψυχικής Υγείας και Αποκατάστασης τουΗλεκτρονικού Τραύματος, traumahelp.gr, Θανάσης Καμέας, Founder & CEO Plushost, Γιώργος Καραμίχος. Ηθοποιός – Σκηνοθέτης, Σταύρος Κιτσάκης, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ανοβέρου, Μεταδιδάκτωρ Νομικής Σχολής Αθηνών, Ξένια Κούρτογλου, Ιδρύτρια Focus Bari & Resilience Expert, Ηλίας Κωνσταντακόπουλος, Αντεισαγγελέας Εφετών, τ. Σύμβουλος Δικαιοσύνης στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε., Διδάσκων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔΙ), Εμπειρογνώμονας/Εκπαιδευτής του Οργανισμού της Ε.Ε. για την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου CEPOL για την αντιμετώπιση της Τρομοκρατίας, Γιάννης Μαστρογεωργίου, Special Secretary for Strategic Foresight at Presidency of the Government, Δρ. Λίλιαν Μπαλατσού, Ειδικός Τεχνητής Νοημοσύνης και Γλώσσας, Γνωσιακή Νευροεπιστήμων, Ιδρύτρια Greek Girls Code, Γεώργιος Νούνεσης: Διευθυντής & Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Αντώνιος Ντακανάλης: Kαθηγητής και Eπικεφαλής ερευνητής Ψυχιατρικής και Ψυχοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο «Μπικόκα» του Μιλάνου, Θεόδωρος Ξενάκης, Ομότιμος Καθηγητής Ορθοπεδικής, Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Metropolitan General, Νίκος Σκιαθίτης: Executive Director Network Operations, COSMOTE Technical Services, Κώστας Στεργιόπουλος, ΜΒΑ, Επιχειρησιακός Διευθυντής Metropolitan Hospital, μέλος της Ομάδας Ψηφιακών Δράσεων HHG, Παντελής Ταμπακόπουλος, Ειδικός Πληροφοριακών Συστημάτων, Chief Information Technology Officer στο Διεθνές Ινστιτούτο για την Κυβερνοασφάλεια (CSI Institute), Χαράλαμπος Τσέκερης: Κύριος Ερευνητής, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), Λευτέρης Χαρίτος: Σκηνοθέτης – Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Τις πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις θα συντονίσουν οι δημοσιογράφοι και παρουσιαστές του ΑΝΤ1, Λία Κοντοπούλου, Ρίτσα Μπιζόγλη, Ηρώ Ράντου, Νίκος Ρογκάκος και Μαρία Σαράφογλου.

Χορηγός του συνεδρίου είναι η COSMOTE.

Θερμοί υποστηρικτές του συνεδρίου είναι το ΤΑΙΠΕΔ, η EUROLIFE FFH, ο MYTILINEOS και η INTRAKAT.

Για περισσότερες πληροφορίες, δωρεάν εγγραφές και το πρόγραμμα του συνεδρίου δείτε στο: https://www.fromaitoz.gr/

