Νέα Αριστερά: O Γαβριήλ Σακελλαρίδης επιστρέφει στην ενεργό πολιτικη (εικόνες)

Ο Σακελλαρίδης επιστρέφει στην ενεργό πολιτική, αναλαμβάνοντας υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Αριστεράς.

Τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, συνάντησε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης στην Βουλή.

Η συνάντηση αυτή σηματοδοτεί την επιστροφή του κ. Σακελλαρίδη στην ενεργό πολιτική δράση, με την Νέα Αριστερά, στην οποία θα αναλάβει τη θέση του υπεύθυνου πολιτικού σχεδιασμού.

«Καλωσορίζω τον Γαβριήλ» είπε ο κ. Χαρίτσης και επεσήμανε ότι πρέπει «να ανταποκριθούμε στη μεγάλη ευθύνη για αξιόπιστη διέξοδο που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία».

«Μεγάλη χαρά για μένα νιώθω ότι επιστρέφω στο πολιτικό μου σπίτι. Να απευθύνω και εγώ κάλεσμα στους απογοητευμένους να ενώσουμε δυνάμεις. Και θέλει και μπορεί η Νέα Αριστερά να σηκώσει το βάρος», δήλωσε ο κ. Σακελλαρίδης, επιφυλασσόμενος να απαντήσει στο ερώτημα αν θα είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής.

Σημειώνεται ότι ο κ. Σακελλαρίδης έχει υπάρξει υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στις εσωκομματικές εκλογές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε τοποθετηθεί σε εκδήλωση υποστήριξης της Έφης Αχτσιόγλου.

