Πολιτισμός

Τέιλορ Σουίφτ: Στην κορυφή των παγκόσμιων πωλήσεων για 4η φορά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το βραβείο απονέμεται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Φωνογραφικής Βιομηχανίας (IFPI)

-

Νέα διάκριση για την Τέιλορ Σουίφτ. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια κατέκτησε την κορυφή των πωλήσεων παγκοσμίως το 2023, για 4η φορά από τότε που η IFPI (Διεθνής Ομοσπονδία Φωνογραφικής Βιομηχανίας), ένα διεθνές όργανο του μουσικού κλάδου, απονέμει αυτόν τον τίτλο.

Είναι η 11η φορά που αυτή η κατάταξη καθορίζεται «στη βάση των παγκοσμίων πωλήσεων ενός καλλιτέχνη ή ενός συγκροτήματος κατά τη διάρκεια του χρόνου που πέρασε, σε όλες τις εκδόσεις: streaming, μεταφορτώσεις και φυσικά μέσα και στο σύνολο του ρεπερτορίου τους» εξήγησε σήμερα το IFPI, που αντιπροσωπεύει την ηχογραφημένη μουσική βιομηχανία παγκοσμίως.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορινθία - Παλαιοχριστιανοί: “Δεν μου αρέσει που δεν πηγαίνουν σχολείο τα παιδιά” λέει η αδερφή

Νέα Αριστερά: O Γαβριήλ Σακελλαρίδης επιστρέφει στην ενεργό πολιτικη (εικόνες)

Γιούτα: 9χρονο παιδί σκότωσε μέλος της οικογένειάς του