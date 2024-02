Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 22 Φεβρουαρίου: Ποιος γιορτάζει σήμερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Ποιους Αγίους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία.

-

Σήμερα, 22 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη:

Μαρτύρων Ανθούσης, Αρίστου επισκόπου Κύπρου και Συνετού.

Οσίων Τελεσφόρου επισκόπου Ρώμης, Αθανασίου ομολογητού , του εν Παυλοπετρείω, Βαραδάτου, Βλασίου επισκόπου, Θαλασσίου και Λιμναίου του ελεήμονος.



Η ανατολή του ήλιου είναι στις 07:06 , η δύση ήλιου στις 18:10 και η Σελήνη είναι 12.9 ημερών.

Ο βίος του όσιου Αθανάσιου

O όσιος Αθανάσιος ο Oμολογητής, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από πλούσιους αλλά ευλαβείς γονείς. Σε νεαρή ηλικία προσήλθε στη Μονή Παυλοπετρίου, η οποία βρίσκεται στον κόλπο της Νικομήδειας, και εκεί εκάρη μοναχός. Τόσο δε προόδευσε στις αρετές ώστε η φήμη του έφθασε μέχρι το Παλάτι. Συνδέθηκε μάλιστα και με φημισμένους οσίους, όπως τον Θεόδωρο Στουδίτη και τον Ιωάννη της Μονής Καθαρών, με τούς οποίους συνεργάσθηκε για την αναστήλωση των αγίων εικόνων. Στα χρόνια όμως του Λέοντα του εικονομάχου, κατηγορήθηκε ότι λατρεύει τις άγιες εικόνες και έτσι υποβλήθηκε σε διάφορα βασανιστήρια, ενώ συγχρόνως εξορίστηκε. Έτσι σταθερός στο φρόνημα παρέδωσε οσιακά την μακάρια ψυχή του στον αθλοθέτη Κύριο.

Ο βίος του όσιου Βαραδάτου

O όσιος Βαραδάτος καταγόταν από την Αλεξάνδρεια και σε νεαρή ηλικία, επέλεξε την ερημική ζωή. Έτσι, όταν ο Πατριάρχης Αντιοχείας Θεόδοτος, πληροφορήθηκε για τις σπάνιες αρετές του Βαραδάτη, φρόντισε να τον αποσπάσει από την ασκητική ζωή του για να τον χρησιμοποιήσει στο πολύπλευρο κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο της εκκλησίας. Πράγματι, ο όσιος δέχθηκε την πρόταση και περιόδευσε στις πόλεις και με την άγια ζωή του ενέπνεε το σεβασμό στον δημιουργό Θεό και τις εντολές του, ως επίσης και την καρτερία στις δύσκολες περιστάσεις της ζωής. Έτσι οσιακά εκοιμήθη σε μία από τις περιοδείες του.

Πηγή: ecclesia.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: Αστυνομικοί σκότωσαν άνδρα που τους απειλούσε με... πλαστικό πιρούνι (βίντεο)

4ο Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ: Η ομιλία Κασσελάκη και οι ανοιχτοί λογαριασμοί

Αθήνα - Δικαστήρια: Αποχή δικηγόρων την Πέμπτη