Πολιτική

4ο Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ: Η ομιλία Κασσελάκη και οι ανοιχτοί λογαριασμοί

Πότε θα κάνει την ομιλία - δείκτη των προθέσεων του ο Πρόεδρος του κόμματος. Τι θα κάνει ο Τσίπρας. Αναλυτικά το πρόγραμμα του Συνεδρίου.

-

Αρχίζουν σήμερα Πέμπτη οι εργασίες του 4ου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, με κεντρικό σύνθημα «προοδευτική αντεπίθεση τώρα», το οποίο θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Σταδίου Tae Kwon Do, στο Παλαιό Φάληρο, μέχρι την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου.

Πληροφορίες του πολιτικού συντάκτη του ΑΝΤ1, Γιάννη Τσακίρη, αναφέρουν ότι στο Συνέδριο θα βρεθεί και ο Αλέξης Τσίπρας, χωρίς πάντως να αναμένεται να μιλήσει, καθώς οτιδήποτε πει μπορει να εκληφθεί ως υπέρ ή εναντίον του Στέφανου Κασσελάκη, ενώ η κατάσταση θυμίζει "τεντωμένο σχοινί".

Στις 19:00 θα γίνει η εισηγητική ομιλία του πρόεδρου Στέφανου Κασσελάκη, ενώ πολλοί αναμένουν να υπάρξει "ξεκαθάρισμα λογαριασμών", μετά την κρίση με τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, για την οποία αποφασίστηκε ολιγόωρη ανακωχή μέχρι το Συνέδριο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, «μετά από εκτεταμένη, παραγωγική και ειλικρινή συζήτηση και με πλήρη επίγνωση της συγκυρίας για τα μείζονα που απασχολούν και ταλαιπωρούν την ελληνική κοινωνία:

α) εκφράστηκε η αμοιβαία εμπιστοσύνη και στήριξη μεταξύ του προέδρου και των μελών της Πολιτικής Γραμματείας, β) επαναβεβαιώθηκε η λειτουργία της Π.Γ ως πολιτικό κέντρο».

Στο πλαίσιο αυτό «το Συνέδριο θα διεξαχθεί από την Πέμπτη 22/2 μέχρι και τις 25/2, βάσει των θέσεων που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του προσυνεδριακού διαλόγου. Θα είναι συνέδριο επανεκκίνησης και ανασυγκρότησης που θα σημάνει την 'Προοδευτική αντεπίθεση τώρα'», κατά την ανακοίνωση.

Στελέχη της Πολιτικής Γραμματείας, από την πλευρά τους, σημείωναν ότι «η Πολιτική Γραμματεία επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη της στο πρόσωπο του προέδρου του κόμματος και εκείνος από την πλευρά του εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην Πολιτική Γραμματεία».

Κατά πληροφορίες ο πρόεδρος του κόμματος ανακάλεσε επιστολή που είχε αποστείλει στην συνεδρίαση της Δευτέρας με την οποία επέρριπτε ευθύνες στην Πολιτική Γραμματεία για την εικόνα του κόμματος, ενώ απέσυρε το «αίτημα» του για «λευκή επιταγή» μέχρι το 2027 (τις επόμενες εκλογές). Στο πλαίσιο αυτό φαίνεται ότι λειάνθηκαν προσωρινά οι αντιθέσεις ώστε να προχωρήσουν στο μεθαυριανό συνέδριο και να βαδίσουν ενωμένοι προς τις ευρωεκλογές όπου όλα θα ξανασυζητηθούν.

Το πρόγραμμα των εργασιών του συνεδρίου έχει ως εξής:

Πέμπτη 22/2/2024

17:00 - 18:00: Προσέλευση αντιπροσώπων και προσκεκλημένων

18:00 - 18:30: Έναρξη 4 ου Συνεδρίου – Τιμητικό Προεδρείο

18:30 – 19:00 Ομιλία της Γραμματέα της Κ.Ε. Ράνιας Σβίγκου

Ομιλία του Αναπληρωτή Γραμματέα της Κ.Ε. Γιώργου Βασιλειάδη

19:00 - 20:00: Εισηγητική ομιλία του Προέδρου Στέφανου Κασσελάκη

20:00 - 21:00: Χαιρετισμοί πολιτικών κομμάτων

21:00 - 22:00: Εισήγηση πολιτικών θέσεων

22:00 - 22:30 : Ημερήσια Διάταξη

Συγκρότηση Προεδρείου

Συγκρότηση Επιτροπής Πολιτικής Απόφασης

Τέλος Εργασιών

Παρασκευή 23/2/2024

09:30 -10:00: Έναρξη εργασιών

10:00 – 22:00: Ομιλίες Συνέδρων

22:00: Λήξη Εργασιών

Σάββατο 24/2/2024

09:30 -10:00: Έναρξη εργασιών

10:00 – 22:00: Ομιλίες Συνέδρων

22:00: Λήξη Εργασιών

Κυριακή 25/2/2024

09:00 – 09:30 Έναρξη- Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής

09:30 – 12:00: Ομιλίες Συνέδρων

12:00 – 13:00: Κλείσιμο Προέδρου

13:00 – 15:00: Ψηφοφορίες για κείμενο θέσεων και πολιτική απόφαση

Ψηφοφορίες για Επιτροπή Δεοντολογίας και Εξελεγκτική Επιτροπή

ΣΥΝΕΔΡΙΟ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ

Παρασκευή 23/2/2024

ΑΙΘΟΥΣΑ Α΄

13.00 – 15.00 - Περιβάλλον - Κλιματική κρίση και Προσαρμογή

15.30 – 18.30 – Η Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για τη Υγεία

19.00 – 22.00 – Για μία σύγχρονη αναβαθμισμένη δημόσια Παιδεία

ΑΙΘΟΥΣΑ Β΄

11:00- 13:00 - Συνάντηση Αθλητισμού

15.00 – 18.00 – Η Νησιωτικότητα από εστία προβλημάτων, Πυλώνας ανάπτυξης για τα νησιά μας.

19.00 – 21.00 – Συνέλευση Γυναικών (άρθρο 31 του καταστατικού)

Σάββατο 24/2/2024

ΑΙΘΟΥΣΑ Α΄

11.00 – 14.00 – Οι Προκλήσεις της 4ης Βιομηχανικής επανάστασης, της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιοποίησης - οι Απαντήσεις της Αριστεράς.

15.00 – 18.00 - Δημοκρατία, Κράτος Δικαίου, σύγχρονο κράτος στην υπηρεσία της ανάπτυξης, της κοινωνίας και του πολίτη.

19.00 – 22.00 - Για μία Δίκαιη Βιώσιμη Ανάπτυξη

ΑΙΘΟΥΣΑ Β΄

12.00 – 14.00 – Δικαίωμα στην Εργασία – Εργασία με δικαιώματα

– Εργασία με δικαιώματα 14.00 – 16.00 – Πολιτισμός: Η επόμενη μέρα

17.00 – 19.00 – Προβλήματα και Προοπτική της Αγροτικής Παραγωγής