“The 2night show” – Δημήτρης Χαβρές: Η σχέση με τη Βέτα Μπετίνη, ο γάμος και ο… ρόλος του Βίκινγκ (βίντεο)

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε με νοσταλγία για τη φίλη και πεθερά του Βέτα Μπετίνη και την ιδιαίτερη σχέση που είχε μαζί της.

Τον αγαπημένο ηθοποιό Δημήτρη Χαβρέ υποδέχτηκε το βράδυ της Τετάρτης 21/2 στο «The 2Night Show» o Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ο Δημήτρης Χαβρές θυμήθηκε με συγκίνηση τη γνωριμία με την καλή του φίλη Βέτα Μπετίνη που στην πορεία έγινε πεθερά του, μιας και παντρεύτηκε την κόρη της, Λιάνα.

«Η Βέτα Μπετίνη, όταν έμαθε ότι έχω σχέση με την κόρη της δε μου μίλαγε για έναν μήνα. Στους Στάβλους της Εριέττας Ζαϊμη τη γνώρισα. Όταν συναντηθήκαμε, πηγαίναμε παντού μαζί… Χάραξε τη ζωή μου. Περάσαμε δύσκολες περιόδους αλλά όταν μου έλεγε “μη μασάς αγόρι μου” το ένιωθα στο πετσί μου… Κάποια στιγμή, ήταν μια σεζόν που δεν είχα θέατρο, με πήρε η Βέτα να πάω σε ένα μαγαζί που άνοιξε στη Νέα Σμύρνη, φαντάστηκα ένα μαγαζί εστιατόριο, καφέ… Ήταν ένα μαγαζί με ορυκτούς κρυστάλλους. Από εκείνη τη μέρα δεν έφυγα ποτέ, γνώρισα την κόρη της, τη Λιάνα, παντρευτήκαμε, κάναμε ένα παιδί, και από τότε είμαστε μαζί» εξομολογήθηκε ο Δημήτρης Χαβρές.

Εξάλλου, ο Δημήτρης Χαβρές αποκάλυψε για πρώτη φορά πως το 2016 του είχε δοθεί η ευκαιρία να παίξει έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στους Βίκινγκς, ωστόσο η δύσκολη κατάσταση υγείας της Βέτας Μπετίνη δε του επέτρεπε να φύγει. «Το 2016 έκανα κάστινγκ για τους Βίκινγκς. Με πήραν, αλλά τότε η κατάσταση με την υγεία της Βέτας ήταν δύσκολη, δε μπορούσα να φύγω, κι έτσι δεν πήγα ποτέ. Και τον χρόνο να γύρναγα πίσω, το ίδιο θα έκανα. Θα είχα έναν από τους βασικούς ρόλους. Δε γινόταν όμως. Το 2018 ξεκίνησα τη μεταγλώττιση στο παιχνίδι God of war ως Kratos… Τον αγάπησα αμέσως αυτό τον χαρακτήρα» είπε κι συνέχισε. «Έχω κάνει 11 φωνές στο League of Legends… τώρα θα βγει και ένας καινούργιος αλλά δε μπορώ να πω ποιος είναι» ανέφερε σε άλλο σημείο ο ηθοποιός.

